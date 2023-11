L’aula, uno spazio per l’esposizione del Cedro di Valencia a Gastronoma 2023

Come parte del programma Buongustaio Entro il 2023 nasce un’aula, uno spazio interdisciplinare, sotto forma di aula, come indica il nome, creato per presentare progetti, temi e iniziative rilevanti per il settore.

In questa edizione e dall’apertura della mostra, abbiamo iniziato con uno spazio dedicato al Riso DO Valencia che comprendeva dimostrazioni di cucina, conferenze e degustazioni. Lo spazio è frequentato da studenti provenienti da Istituto Grau Felice et Ventessoggetto alla supervisione di Joan Ruiz @esmorzaret Collabora all’Aula del Arroz: Santos Ruiz, Direttore di Valencia de Rice

Intorno alle 11, l’aula si è aperta il primo giorno di gastronomia. Le nuove tendenze della gastronomia sono state l’argomento della presentazione di Felix Chakis (Valencia), a capo del ristorante Felix Chakis.

Durante la sua presentazione ha commentato: “I piatti non devono essere belli, ma piuttosto equilibrati”.

Nell’ambito delle esibizioni dal vivo, Antonio Brito, del Ristorante Porrino (Valencia), ha preparato Riso al polpo e riso dilapidato iberico.

Per questa parte, Riso glutinoso ai funghi con emulsione di finferli, Era un suggerimento Sebastian Romero, del ristorante Sequieta (Alaquàs).

Nel frattempo ha portato Alejandro Platero, del Ristorante Alejandro Platero (Valencia). Riso colloso cotto alla griglia, cannella e limone.

Per preparare queste preparazioni gli chef hanno utilizzato il riso Daxa Albufera e altre spezie Carmencita come aglio, coloranti e noci.

Con il passare del pomeriggio, la lezione ha assunto il sapore dell’intera regione di Murcia Rudy Fernandez, del ristorante Taula (Murcia), con Sol Repsol. Durante la presentazione “Taulla Km0”, sono state dimostrate le preparazioni del Taúlla con prodotti della regione di Murcia, con particolare risalto alla paprika.

Poi, Le ricette della Corvina, portate in Gastronomia, Applicazioni ittiche attuali a livello internazionale: tagli, trasformazioni e applicazioni Corvina rexcon Michele Paganoni, Emiliano Ruiz, Pedro Prado, and Ana Gonzalez Barranco.

La lezione si conclude con un relatore di alto profilo che ci racconta le chiavi dell’autentica paella valenciana. Il Concorso Internazionale della Paella Valenciana è presentato dalla SUECA Le chiavi dell’autentica paella valenciana con Adolfo Cucurella, Executive Chef del Concorso Internazionale Svedese della Paella Valenciana e del Ristorante La Granja.

Nei successivi giorni di Gastronoma, El Aula ospiterà altre discussioni sulla birra e sul cibo sostenibile e, naturalmente, altre dimostrazioni sulla cucina del riso valenciano.