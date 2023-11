Certificato di nulla osta per hacker, ninja e samurai a Siviglia il 24 e 25 novembre

24 e 25 novembre Accadrà dentro Siviglianuova edizione di con A Hacker, Samurai E Ninja… CTF (Cattura la bandiera) E attività parallele che ti permetteranno di divertirti e imparare. Inoltre, avrai un porta-libro Tempus A i giorniAccadrà dentronuova edizione di Amministrazione 2023 dove c’è un’agenda ricca di presentazioni più che interessanti, in cui avrai anche workshop, aE attività parallele che ti permetteranno di divertirti e imparare. Inoltre, avrai un porta-libro 0xParola Per poter acquistare i tuoi libri e se desideri utilizzare i tuoi libri La mia posta in arrivo pubblica -.

Siviglia i giorni 24 e 25 novembre Godere il pirata. Qui lascio a voi l’intervista. Ora puoi saperne di più su di lui Amministrazione 2023 Ho fatto questa piccola intervista con il team che c’è dietro. Spero che vi piaccia e vi incoraggio a provarcii giorniGodere. Qui lascio a voi l’intervista.

1. L’analogia “samurai e ninja” è sempre stata evocativa in questo incontro. In che modo pensi che questo argomento arricchisca l’esperienza e l’apprendimento in SecAdmin?







Ehi punk, determinare una posizione nella vita è un precursore delle decisioni future da prendere. Sebbene SecAdmin sia un evento aperto, diventa un ninja, uno che si muove di notte usando tecniche di occultamento e inganno. Oppure un samurai che difende un’organizzazione, potendo scegliere una posizione o identificarsi se si sta da una parte o dall’altra del tavolo.

Ciò rende la nostra esperienza di apprendimento diversa. Passare attraverso colloqui e workshop offensivi non è la stessa cosa che passare attraverso colloqui e workshop difensivi. Quindi, a seconda di ciò che impari, imparerai ad attaccare o difendere. In questa edizione cosiddetta “Accademica” ci siamo indirizzati proprio a questo. I partecipanti devono acquisire conoscenze utili, sia in attacco che in difesa.







2. Quali nuove iniziative sono state integrate in SecAdmin per questa edizione? Quali novità otterremo nel 2023 rispetto alle versioni precedenti?







Abbiamo intensificato i workshop e reso più leggera l’agenda. In altri anni ci veniva detto che l’agenda era troppo “condensa”, più di 16 relatori, e avevamo stanze parallele in altre edizioni. Quest’anno vogliamo che tutti siano nella stessa stanza, a guardare lo stesso discorso. Con più tempo per comunicare.

Più tempo per godersi l’evento e più tempo nei laboratori per imparare. Per questo venerdì termineremo intorno alle 19 e apriremo lo spazio al CTF e alla pizza per chi vorrà mettere alla prova le proprie conoscenze e portare a casa l’ambitissima katana che consegneremo sabato come medaglia d’oro della manifestazione.







3. Quali tendenze emergenti nel campo della sicurezza informatica e dell’hacking non vedi l’ora di esplorare nei discorsi e nei workshop di quest’anno?







Bene, quest’anno ci sono alcune conversazioni molto forti di cui le persone rimarranno sorprese, come sai SecAdmin è aperto e diversificato nelle conversazioni. Quest’anno tratteremo l’analisi forense, l’hacking dei dispositivi, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per analizzare i social network, l’evasione EDR e l’evasione dei controlli USB. Tecniche di offuscamento per il rilevamento del giorno 0 con AFL++, auditing di sicurezza mobile con FRIDA, tecniche di movimenti laterali e molto altro.

Quindi i ninja festeggeranno quest’anno. Ma Samurai terrà anche conferenze e workshop interessanti su sicurezza cloud, kubernet, docker, ciclo di sviluppo sicuro e OPSEC. Forza, i partecipanti, oltre ad avere un’esperienza straordinaria, porteranno con sé molte conoscenze e nuove cose che potranno provare nelle loro aziende e/o nella vita personale. SecAdmin è sempre un’esperienza arricchente.







4. A proposito di workshop e talk, puoi darci una panoramica dell’agenda 2023?







Il nostro impegno è sempre quello di avere un’agenda diversificata e di poter contare su persone risorsa. Quest’anno abbiamo un’agenda molto forte. E questo non è facile, come sapete, il SecAdmin apre un periodo di call for papers, in cui riceviamo proposte di relazioni, quindi fino alla fine del periodo di ricezione, non sappiamo quali conferenze avremo o quali relatori avremo.

Quest’anno Shaker è stato fortissimo. Poiché non voglio nominarne alcuni e non altri, sarà meglio invitarli a farlo Vedi l’ordine del giorno Ma posso garantirti che otterranno tutto. Dall’hacking, all’analisi forense, alla crittografia, fino agli exploit più impegnativi del canale laterale della CPU, quindi qualunque sia il tuo livello, c’è qualcosa per te. Parleremo anche di intelligenza artificiale per semplificarci la vita quotidiana, sia come ninja che come samurai.





5. Dalla sua nascita nel 2014, come si è evoluto SecAdmin per tenere il passo con le minacce alla sicurezza in continua evoluzione al centro dell’incontro?





Ah, 2014, che anno!! SecAdmin si è evoluto grazie alla ricchezza di relatori di cui disponiamo. Per inciso, dobbiamo loro una “Hall of Fame” in riconoscimento del loro contributo a questo evento. Sono loro che ci tengono aggiornati con le ultime novità sulla scena cyber. Quindi, approfittiamo di questa opportunità e estendiamo un grande abbraccio a tutti coloro che sono stati e continueranno ad essere i nostri relatori di SecAdmin.

Anche a livello organizzativo ci stiamo sviluppando, perché siamo parte della community e partecipiamo ad altri eventi come SecAdmin. Quindi insieme evolviamo tutti. Quindi sì, te lo ammetto. Il nostro segreto per rimanere rilevanti è essere presenti nella comunità e avere relatori di alto profilo. Senza dimenticare il nostro pubblico, che richiede anch’esso molto.







6. Con un’ampia gamma di argomenti all’ordine del giorno, come bilanciare contenuti tecnici profondi con argomenti accessibili a chi è nuovo nel settore?







A volte ci chiamano per chiederci, un po’ timidamente, il livello delle conversazioni. Suppongo che con così tanti nomi strani, le persone nuove in questo mondo sarebbero intimidite. A volte hai la sensazione che non capirai nulla. Oppure parleranno di cose molto avanzate. Ebbene, la verità è sì e no. I workshop sono un ottimo punto di partenza ed è per questo che ne abbiamo aggiunti altri quest’anno.

La community è un altro ottimo punto di partenza. Ecco perché lo promuoviamo e contribuiamo con il nostro granello di sabbia. Nessuno nasce sapendo, e il primo passo per affacciarsi a questo mondo è semplicemente partecipare ad un evento di questo tipo. Quindi ti aspettiamo da SecAdmin. Che, tra l’altro, devo dirtelo, ci sono pochissimi posti rimasti. Quest’anno saremo presto “SOLD OUT”, quindi AFFRETTATEVI!!!



