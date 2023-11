Studio controverso che suggerisce che i polpi potrebbero provenire dallo spazio – Enséñame de Ciencia

L’origine della vita sulla Terra è stato un argomento davvero controverso, e anche la religione ha avuto un’influenza su di esso. La scienza, dal canto suo, ha postulato varie teorie, suggerendo che la vita potrebbe essere arrivata da un’altra parte dell’universo nei meteoriti, e al suo arrivo ha trovato le condizioni ideali per prosperare.

Questo non ci dice come è iniziato, o da dove provenga, ma ci dà una panoramica delle possibili ragioni per cui siamo qui.

Non importa quanto inverosimile possa sembrare la teoria, deve essere confutata finché non cessa di essere una delle tante possibilità, e per questo motivo, non importa quanto possa sembrare strano e diverso dall’esempio della “teiera aliena”…

Non molto tempo fa è stato pubblicato un articolo contenente decenni di informazioni, che ha suscitato scalpore a causa della natura dei suoi approcci. L’articolo era intitolato “La causa dell’esplosione del Cambriano: terrestre o cosmica?”

Sebbene sia riccamente referenziato e sottoposto a revisione paritaria, presenta approcci alquanto distanti da ciò che si pensa attualmente.

Lo scienziato Stephen Fleischfrieser ci fornisce informazioni su due dei più famosi scienziati coinvolti nell’articolo: Edward Steele e Chandra Wickramasinghe.

Da un lato, Steele propone l’evoluzione come l’acquisizione di cambiamenti genetici determinati dall’influenza dell’ambiente piuttosto che mutazioni semplicemente casuali, che chiama metamarchismo.

Wickramasinghe conferma invece l’ipotesi di Fred Hoyle sulla produzione di molecole di carbonio organico dalla polvere interstellare.

Il problema dello studio della biologia delle comete incluso nel lavoro suggerisce che l’evoluzione è stata influenzata dal fatto che la biochimica così descritta per la formazione dei primi amminoacidi non è avvenuta sulla Terra.

Wickramasinghe afferma: “Le comete sono portatrici e distributrici della vita nell’universo, e la vita sulla Terra è emersa e si è evoluta come risultato del contributo delle comete”. Tuttavia, il suo approccio va oltre il semplice lancio di alcuni amminoacidi nello spazio e l’invio sulla Terra, ma afferma che è probabile che virus e persino forme cellulari complesse come la cellula eucariotica possano essere arrivati ​​qui sulla Terra senza ulteriori indugi. Le condizioni opportune in cui avrebbe potuto diffondersi.

Il torrente di retrovirus che segnala il loro arrivo gioca un ruolo radicale in questo, poiché sono responsabili della grande diversità della vita, influenzando l’evoluzione per circa 500 milioni di anni.

Ciò è stato ottenuto collegando frammenti di materiale genetico alla vita sulla Terra.

Il gruppo di cefalopodi che apparve in quel periodo negli oceani non sembra essere cambiato in modo tale da ramificarsi in un breve periodo di tempo in molte specie di diverse forme e dimensioni. Ma è possibile che i loro interi genomi nelle uova siano arrivati ​​in quelle che descrivono come “meteore di ghiaccio centinaia di milioni di anni fa”, credendo che non solo l’origine della vita potrebbe essere stata extraterrestre, ma che queste forme veramente complesse avrebbero potuto essere arrivato con lui. .

Questi argomenti valgono come tutti gli altri, e c’è sempre la possibilità di superare l’immaginazione e magari scoprire in futuro che molti di questi fatti hanno una certa verità. Per ora vale la pena sottolineare l’interesse dell’argomento e la ricerca significativa che è stata condotta.

È un articolo davvero interessante quello pubblicato sulla rivista Progressi nella biofisica e nella biologia molecolare.