Utilizzando questo semplice trucco, saprai se il tuo telefono Xiaomi necessita di un cambio di batteria

Grazie a questo codice segreto MIUI potrai verificare se la batteria della tua Xiaomi ha bisogno di essere sostituita

Scopri la funzione MIUI nascosta che ti farà conoscere lo stato di salute della batteria del tuo smartphone Xiaomi

La batteria, la batteria è sul retro, sono inclusi alcuni componenti dello smartphone che sono stati aggiornati da noi, alcuni dei quali Xiaomi ha anche grandi telefoni cellulari integrati, molti vecchi, diverse funzioni. Come Ricarica migliorata durante la notte Ciò consente loro di prolungare la loro vita utile, e la verità è che la salute delle batterie è solitamente la stessa Sconvolto per 2 o 3 anni.

Se però possiedi un telefono Xiaomi, puoi bypassare il termine della durata della batteria del tuo smartphone utilizzando un semplice trucchetto MIUI grazie al quale potrai: Controlla lo stato di salute del tuo cellulare in pochi secondi.

Come verificare lo stato di salute della batteria del cellulare Xiaomi

Come sai, MIUI contiene un gran numero di codici segreti che ti consentono di aprire funzioni nascoste e verificare lo stato dell'hardware del tuo dispositivo mobile.

Nello specifico, uno di quei codici nascosti te lo permetterà Accedi al menu segreto della batteria del tuo smartphone Xiaomi E conosci il suo stato di salute.

Per accedere a questo menu nascosto della batteria del tuo cellulare Xiaomi Devi solo seguire questi tre semplici passaggi:

Apri l'app Telefono sul tuo telefono Xiaomi

Clicca sull'icona che appare in basso a destra Viene visualizzata la tastiera

Inserisci la seguente combinazione alfanumerica: *##6485##*

Fatto ciò, vedrai una nuova schermata con le informazioni complete sulla batteria del tuo terminale e il parametro che dovresti rivedere per verificarne lo stato è MB_06.

Questa opzione ti dice lo stato di salute della batteria del tuo smartphone Xiaomi in una parola in inglese. Pertanto, come puoi vedere negli screenshot del telefono POCO F3 che ti lasciamo sopra queste righe, Se le condizioni della batteria sono perfette, verrà visualizzato “Buono”..

Questa funzione MIUI nascosta ti consentirà non solo di controllare lo stato attuale della batteria del tuo dispositivo, ma anche… Controlla lo stato della batteria del cellulare Xiaomi che intendi acquistare usato.

