Come connettere una tastiera wireless al tuo cellulare Android

In questa guida ti racconto quali sono i passaggi per utilizzare una tastiera Bluetooth su Android e come sfruttare al meglio questa periferica sul tuo cellulare

Puoi utilizzare qualsiasi tastiera Bluetooth con il tuo cellulare Android

In questa guida ti spiegherò tutti i passaggi che devi compiere per connettere una tastiera wireless al tuo dispositivo mobile Android. Come puoi immaginare, utilizzeremo sempre Connessione Bluetoothche è la soluzione più comoda per collegare accessori e periferiche al cellulare.

Collega la tastiera al tuo cellulare grazie al Bluetooth

L'obiettivo di questa procedura è simile all'obiettivo di collegare una tastiera wireless a una smart TV. Grazie a questo abbinamento, Potrai digitare più velocemente sul tuo cellulare, qualunque sia l'applicazione che usi. Ad esempio, troverai molto comodo scrivere note nella tua app preferita, avviare scorciatoie da tastiera e spostarti rapidamente tra le app.

Per connettere una tastiera wireless, avrai prima bisogno Metti l'accessorio in modalità di abbinamento. Come si fa a farlo? Beh, dipende dal dispositivo. Generalmente le tastiere Bluetooth dispongono di un pulsante fisico che, dopo essere stato premuto per alcuni secondi, rende le periferiche visibili agli altri dispositivi e ne consente l'abbinamento. Per indicare che la tastiera è in modalità di accoppiamento, i produttori spesso includono un LED di stato, che lampeggia velocemente.

Una volta che la tastiera è nello stato corretto, attenersi alla seguente procedura:

Apri le impostazioni del tuo telefono. Clicca su Bluetooth. Attendi che la tastiera venga visualizzata nell'elenco dei dispositivi disponibili. Toccalo per avviare l'accoppiamento. Inserisci il codice che vedi sullo schermo utilizzando i numeri della tastiera. Premi Invio sulla tastiera. Ora entrambi i dispositivi dovrebbero essere accoppiati.

Da quel momento in poi il terminale sarà perfettamente funzionante su Android, comprese alcune funzionalità interessanti. Tuttavia probabilmente ti starai chiedendo come ottenere il massimo dalla tastiera del tuo cellulare. Continua a leggere per scoprire alcuni suggerimenti interessanti.

Suggerimenti per ottenere il massimo dalla tastiera su Android

Una volta completato il processo di comunicazione tra il cellulare e la tastiera, puoi iniziare a digitare in qualsiasi campo di testo. Nel complesso, ci sono alcuni trucchi che dovresti conoscere Ottieni di più da questa interessante combinazione. Ecco quelli più importanti.

Impara le scorciatoie da tastiera per le tue app preferite

Migliora la tua produttività padroneggiando le scorciatoie da tastiera in app come Microsoft 365, Google Docs o il tuo browser preferito. Usando combinazioni come Ctrl + C per copiare o Ctrl + V per incollare, puoi semplificare il tuo flusso di lavoro e portare a termine le cose più velocemente.

Tieni presente che nella maggior parte delle applicazioni principali sono stati aggiunti gli sviluppatori Un certo grado di supporto per tastiere esterne. Potrai così lavorare con la tastiera e il cellulare come se fosse un piccolo computer. Continuando con uno degli esempi del paragrafo precedente, Google Docs, ecco alcune combinazioni di tasti che funzionano perfettamente:

Grassetto ➡️ Ctrl + B

Corsivo ➡️ Ctrl + i

Sottolineato ➡️ Ctrl + u

Barrato ➡️ Alt + Maiusc + 5

Aumenta il rientro del paragrafo ➡️ Ctrl +]

Diminuisci il rientro del paragrafo ➡️ Ctrl + [

Aplicar estilo de texto normal ➡️ Ctrl + Alt + 0

Aplicar estilo de título [1-6] ➡️ Ctrl+Alt+ [1-6]

Allinea a sinistra ➡️ Ctrl + Maiusc + l

Centro ➡️ Ctrl + Maiusc + e

Allinea a destra ➡️ Ctrl + Maiusc + r

Regola ➡️ Ctrl + Maiusc + j

Elenco numerato ➡️ Ctrl + Maiusc + 7

Elenco puntato ➡️ Ctrl + Maiusc + 8

Lista di controllo ➡️ Ctrl + Maiusc + 9

Usa il supporto per vedere meglio lo schermo del dispositivo

Un altro modo per migliorare la tua esperienza di digitazione mobile è utilizzare Supporto verticale per il tuo dispositivo. Sollevando il monitor a un'altezza comoda e stabile, puoi migliorare la visibilità, il che è particolarmente utile quando si utilizza la tastiera esterna per attività prolungate. Nei principali negozi online hai molte opzioni che ti aiuteranno a mantenere il tuo cellulare in buone condizioni.

Supporto da tavolo verticale mobile, OMOTON Supporto per cellulare regolabile AmazonBasics YATEICBC-1pc Supporto per telefono ultra sottile in acciaio inossidabile

Approfitta delle scorciatoie da tastiera, se le hai

Vengono offerte alcune tastiere Abbreviazione di funzioni Come browser, calcolatrice e altre utilità con il semplice tocco di un tasto. A volte è possibile personalizzare queste scorciatoie in base alle proprie esigenze. Indubbiamente, se la tastiera che hai acquistato è dotata di pulsanti per azioni rapide, è meglio sfruttarli.

Ottieni una tastiera pieghevole per lavorare ovunque

Rendi il tuo spazio di lavoro ovunque con una tastiera pieghevole. Questo accessorio compatto e portatile ti consente Lavora comodamente ovunqueDai bar agli aeroporti, senza dover portare con sé una tastiera completa.

Tastiera bluetooth pieghevole Mcpuzzle

Impostare correttamente la lingua

Infine, assicurati che la tastiera sia impostata sulla lingua corretta per digitare correttamente. Android di solito lo fa automaticamente, ma se necessario, Modifica le impostazioni della lingua nelle impostazioni del tuo dispositivo. Dovresti farlo dentro Impostazioni aggiuntive > Lingue e immissione > Tastiera fisica.

Ricorda, se riscontri problemi dopo l'accoppiamento, puoi fare riferimento alla nostra guida su come risolvere l'errore che causa la mancata configurazione della tastiera. Sebbene si tratti di un post incentrato su Windows, i suggerimenti forniti possono aiutarti a risolvere eventuali errori relativi ad Android e alla tastiera wireless.

