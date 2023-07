Valerio Marinacci ha lasciato Cosenza e ha già una nuova squadra in Italia

Arrivato in Serie C dal “Pais de la Bota”, il poliedrico esterno sinistro non vestirà più i colori del Cosenza dalla Serie B.

La vita della sua carriera calcistica è cambiata molto per l’italo-onduregno Valerio Marinaccio Ha una nuova destinazione in Italia.

“Benvenuto Valerio! Nuovo acquisto in casa giallorossa! Valerio Marinacci, italo-onduregno nel 2003, ha giocato nella Primavera di Lazio e Cosenza e nella nazionale under 20 centroamericana. Vi aspettiamo. Campo, benvenuto! “, tramite i suoi social network. Rilasciato Reconades.

Obiettivo principale Marinacci Al suo arrivo con Arroyos, ci voleva un ritmo calcistico per fare il suo debutto ufficiale in terza divisione italiana, visto che non ha esordito in Serie B a Cosenza.

Dopo aver attraversato il Cosenza, Valerio ha aggiunto 32 partite in cui ha subito cinque gol nella stagione 2022-2023, che hanno confermato la sua uscita dalla Lazio in Italia, il club per cui è stato creato.

Ora, dopo aver lavorato nelle riserve della squadra rossoblù, il terzino sinistro vivrà una nuova avventura nella terza divisione italiana.

Oltretutto, disse Marinacchi In attesa di documenti honduregni per l’autorità militare a “La H.” Ricordiamo che non è riuscito a figurare nella finalista dell’Honduras Under 20 per la Coppa del Mondo 2023 in Argentina.