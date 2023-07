La storia del giovane Huarpe che scolpisce un lavoro squisito in Italia

Nel 2017 hanno svelato la più grande scultura dedicata alla comunità Huarp a San Juan, un’opera unica per il suo processo e il suo esito. Ora, diversi anni dopo, un giovane Huarbe si reca in Italia, invitato dall’artista, per dare forma con le proprie mani a una nuova opera di elegante estetica.

David Salazar ha 32 anni e dal 20 giugno si trasferisce ad Albace con Cassano, comune in provincia di Como in Lombardia, regione italiana meno popolata di Albace. La città è stata mobilitata dal nuovo lavoro di Rafael Peretta, il famoso artista nato lì, nello stesso modo in cui l’italiano ha rivoluzionato una parte di Posito quando ha trascorso due anni a scolpire “L’esilio degli Huarps” su un umile muro. Scuola dalla 15th Street.

In ogni sua creazione, Beretta integra l’intera comunità, assumendo un ruolo attivo dall’inizio alla fine. Sono co-creatori di miracoli per tutti i residenti, adulti, bambini, anziani e posteri. Nel suo lavoro, si oppone alla riparazione di ciò che i conquistatori hanno fatto al popolo originario. Ecco perché è così prezioso essere un membro della comunità Huarpe sul suolo italiano per questa esperienza.

Questa scultura si chiama ‘Porta del Cielo’ e racconta tutto della città di Albès con Cassano.È un’esperienza meravigliosa ricca di tante emozioni. Sapendo che vedrai altri posti, altre culture”, ha detto a Tiempo de San Juan David, della comunità di Cacique Cochacuale.

Prima di trasferirsi da Sarmiento in Italia, il giovane lavorava in un uliveto per contribuire al sostentamento della sua semplice famiglia composta da padre, madre e fratelli. “Disegnava molto bene. E sapevo dell’esilio, dell’opera fatta a Posito. Ma non sapevo chi fosse Raffaello. Un giorno ricevetti un messaggio da lui e Maria. Era bellissimo”, ricorda l’uomo. Sarmiento. La persona che nomina è María Zalazar, un riferimento a Huarpes nella provincia.

Sebbene David avesse già visitato altre province, questa era la prima volta che lasciava il Paese. “Sono venuto a causa dell’invito di Rafael a partecipare al lavoro che sta facendo in Italia. Sto lavorando con lui a una scultura in cui i bambini vengono ad aiutare. Nel pomeriggio vado a fare una passeggiata in bicicletta. Oppure vado nella foresta. , è bellissimo”, ha sottolineato l’uomo di San Juan a proposito dei suoi giorni italiani.

"Raphael è una persona che trasmette un'energia molto buona. Una persona che ama l'arte e attraverso la sua arte ci insegna ad essere persone migliori ogni giorno", ha detto David.

Nella sua nuova quotidianità, questo giovane Huarp maneggia materiali e strumenti che delineano le forme sottili di quella che di lì a pochi mesi diventerà “La Porta del Paradiso”. Ha detto che ha intenzione di restare “finché non avrò finito parte della scultura, perché è un grosso lavoro”. E ha detto: “Ho imparato a scegliere i materiali usati per una scultura e mettere insieme il lavoro. Ma La cosa migliore di questa esperienza è imparare un po’ da qualcuno come Raphael. L’arte è impregnata di storia fin dall’inizio. Scopri le sue opere. Scopri com’è la vita in Italia e conosci i posti meravigliosi di questo paese.”

L’uomo di Sarminto è stato accolto in casa Beretta a braccia aperte. “Ha una bella famiglia, sono anche nel campo dell’arte, sono persone fantastiche, sono sempre lì per aiutare, anche se lì non mi capiscono bene, conosco l’italiano, ma è difficile parlarlo. , “Davide ha ammesso.

La Porta del Paradiso e l’Esilio dei Falchi

Nel 2021 il Consiglio Comunale di Albace ha nominato Rafael Peretta a rappresentare l’associazione, insieme a Casano. ComunitàCostruzione architettonica a un piano Piazza degli Olimpionici AlbesiensiSi riferisce ai lombardi.

Quest’opera sollecita la visita del cardinale Federico a Pescarenico. “Intanto il cardinale visitava una volta al giorno le parrocchie del lecchese. Il giorno in cui doveva arrivare a casa di Lucia, gran parte dei cittadini era in cammino per incontrarlo. All’ingresso del villaggio, accanto alla casetta delle nostre due signore, c’era un arco trionfale, verticale e con pilastri, coperto di paglia e pietre, e ornato di pugno di topo e verdi rami di agrifoglio, inframmezzati da bacche. . cremisi”.

Ciò coincise con una guerra per il possesso del Ducato di Mantova, guerra che provocò carestie e pestilenze dopo la morte senza eredi di Vincenzo Gonzaga. La visita del cardinale Federico ha assunto un significato a livello spirituale.

Gli archi di trionfo, rendendo omaggio a un evento, hanno trasformato il paesaggio urbano, creando così un mondo metafisico una volta liberato dai pesi della vita quotidiana.

“Heaven’s Gate” acquista un valore simbolico creando una sicura opportunità di lavoro per giovani artigiani e una “fabbrica” ​​e “bottega” adatta alla formazione di un buon numero di ragazzi e ragazze. , possono svolgere efficacemente un’opera destinata ad essere pubblicizzata e perpetuata nel tempo.

Avvalendosi della collaborazione di insegnanti, studenti e genitori della Scuola Elementare Louis Vernet, Comunitas dal 2016 al 2017 ha incarnato l’architettura figurativa a Posito nella persona di Beretta. L’intera esperienza è stata registrata in video, un documentario e un libro scritto dalla giornalista Viviana Pastor di San Juan, che è stato distribuito alle scuole locali.

Questo libro e documentario riassume la storia di un’opera eccezionale dell’artista italiano Raffaele Peretta, che ha contribuito all’esilio subito dagli Huarp e alla loro scomparsa per mano della conquista spagnola. La deportazione si riferisce al trasferimento della popolazione naturalizzata della regione di Cuyo in Cile come lavoro schiavo.