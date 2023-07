Le Isole Canarie e l’Italia sono in allerta rossa

Temperature registrate in Europa

Gli incendi in Spagna sono stati responsabili di gran parte delle alte temperature record. I villaggi di San Nicolas e San Bartolome de Trajana a Gran Canaria hanno registrato rispettivamente 41,8 e 40,6 gradi. L’isola della Palma non è estranea a questo fenomeno: lo stesso comune di Punta Gorda ha subito 40,3 gradi.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGretaThunberg%2Fstatus%2F1679816678023000065%3Fref_src%3Dtwsrc%Etwcmbed%75Ctwcmbe 1679816 678023000065%7Ctwgr%5 E822379e91 0503a149e9b38fe33d8ce492afafb60%7Ctwcon % 5Es1_&ref_url=https % 3A%2F%2Fes.euronews.com%2F2023%2F07%2F16%2F16-grandi-città-d’italia-in-allerta-rossa-per-temperature-alte&partner=&hide_thread=&fide_thread

Nel frattempo, l’Europa sembra spagnola; L’Italia, in particolare, dovrebbe battere i record di temperatura la prossima settimana con numeri allarmanti e simili a quelli creati dall’effusione nelle Isole Canarie.

RainnewsQueste ore sono riportate sulla base di un rapporto dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Quindici città italiane, tra cui Roma, Bologna e Firenze, sono state messe in allerta rossa, con temperature che dovrebbero salire a 43°C a Roma martedì e 47°C in Sardegna. È preoccupante che questa temperatura superi la temperatura più alta mai registrata nella storia dell’Europa, registrata l’11 agosto 2021. 48,8 °C in FloridaCittà italiana nella provincia siciliana di Siracusa.

Città in rosso oggi Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domani si aggiunge anche Palermo .

Oggi il punto arancione, che rappresenta il più alto livello di rischio per le popolazioni vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche, colpisce invece le città. Ancona, Bolzano, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Domani Brescia, Milano, Venezia e Verona Sono anche arancioni

Non solo il caldo, ma opprime ragione e sensi durante il giorno. Le notti, anche se meno calde, sono insopportabili per il sonno. Questa nuova ondata di caldo porta anche notti subtropicali con temperature superiori ai 20 gradi.

Che caldo fa l’inferno, le temperature minime nel centro-nord Italia sono tra i 34 ei 36 gradi.

“Siamo di fronte ad aria estremamente calda che potrebbe raggiungere e superare i 30 gradi non solo in tutto il bacino del Mediterraneo, comprese Spagna e Grecia e Penisola balcanica, ma anche in una parte del nord Europa, comprese Berlino e Germania”. disse il regista Lamma-Cnr (Laboratorio di Modellazione Ambientale e Monitoraggio per lo Sviluppo Sostenibile).

Meteorologicamente, gli esperti attribuiscono le alte temperature a un anticiclone subtropicale africano Uno Anticiclone nordafricano, Causato da una grave siccità prolungata nel deserto del Sahara.

“L’aumento generale della temperatura è dovuto a un’ondata di aria calda proveniente direttamente dall’Africa”Ha spiegato Mattia Gussoni ilMeteo.it.

L’alto subtropicale africano ha meccanismi cinematici propri che portano all’espansione verso nord, raggiungendo così il bacino del Mediterraneo e l’Europa meridionale, dove spesso si fonde con l’alto delle Azzorre. Come sta accadendo adesso.

Altri contenuti di Rush24

Sebastopoli respinge l’attacco dei droni dall’Ucraina

2°. Benjamin Netanyahu è svenuto ed è stato ricoverato in ospedale

Da decisione provinciale a inevitabile impatto nazionale sul PvC

Sergio Massa ha criticato l’opposizione nella “capitale del peronismo”.

Storie, finzione e artefatti