Valve rivela i 20 giochi più popolari su Steam Deck

Hai Superficie del vapore? Il portatile di Valve ti permette di giocare a migliaia di giochi, quasi tutti i giochi del catalogo Steam, così come ad altri giocatori se installi Windows, il che è semplice.

Ma alla fine giochiamo quasi tutti alla stessa cosa: come ogni mese, valvola È stato rivelato in Twitter Quali sono i giochi più popolari su Steam Deck nel mese di ottobre 2023?

In un mese senza grandi novità sulla scena PC, i campioni sono Baldur’s Gate 3, Starfield, Elden Ring o Cyberpunk 2077. Senza dubbio, il gioco di ruolo è il genere più popolare.

Ma c’è spazio anche per l’India. Giochi classici come Stardew Valley, The Binding of Isaac: Rebirth o Vampire Survivors.

Valve ha rivelato via Twitter i 20 giochi più giocati su Steam Deck durante il mese di ottobre 2023. Ordinati per il maggior numero di ore.

I 20 giochi più giocati su Steam nel mese di ottobre 2023

Questo è l’elenco completo dei giochi più giocati dagli utenti di Steam Deck nel mese di ottobre 2023, secondo i dati Valve:

Porta di Baldur 3 Cyberpunk 2077 Anello Al-Din Stardew Valley com.starfield Sopravvissuti ai vampiri Grand Theft Auto V Il legame di Isacco: rinascita Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Edizione Speciale Diaflu IV Nessun uomo del cielo Dave il subacqueo Protato Uccidi la guglia The Witcher 3: Caccia Selvaggia L’eredità di Hogwarts Fallout 4 Ade Il mondo dei cacciatori di mostri

Nell’ottobre di quest’anno, nonostante ci fossero molte versioni su console e altre piattaforme PC, non c’era molto movimento su Steam (Assassin’s Creed Mirage Non su Steam), quindi vincono i giochi “perpetui”.

Giochi più recenti come Baldur’s, Cyberpunk, Elden Ring o Starfield condividono un elenco con The Witcher 3, GTA V, Red Dead Redemption 2, Binding of Isaac, Fallout 4 o Monster Hunter World, che non hanno nemmeno anni.

