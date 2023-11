Tutte le novità da Fortnite Capitolo 4 – Origini: tutte le nuove skin, armi, oggetti, mappa, trailer…

IL Nuova stagione A fortnitecomunicare Fortnite Capitolo 4: Origini. quello Mini stagione per un mese Tra il capitolo 4 e il capitolo 5 del gioco. In questa pagina della nostra guida raccogliamo Tutte le novità: Nuove skin, Armi e oggetti, Come si presenta la nuova mappa?…

Quando inizia la nuova stagione di Fortnite?

Inizia la nuova stagione di Fortnite Venerdì 3 novembre 2023 alle 8:00 CET. Di seguito vi lasciamo il programma equivalente per le diverse regioni di lingua spagnola:

Spagna (Penisola e Isole Baleari): venerdì 3 novembre alle 8:00.

Spagna (Isole Canarie): venerdì 3 novembre alle ore 7.00.

Argentina , Brasile , peperoncino E Uruguay : 4:00 di venerdì 3 novembre.

Bolivia , Cuba , Repubblica Dominicana E Venezuela : 3:00 di venerdì 3 novembre.

Colombia , Ecuador , Messico , Panama E Perù : 2:00 di venerdì 3 novembre.

Costa Rica, Salvatore, Guatemala, Honduras E Nicaragua: 1:00 di venerdì 3 novembre.

Dobbiamo connetterci a Fortnite quel giorno negli orari indicati a seconda della nostra regione per scaricare il file Correzione 27.00 Potrai così goderti tutti i nuovi contenuti del gioco. Fortnite: Origins è la 27a stagione del gioco.

Undici e Steve di “Stranger Things” stanno arrivando su Fortnite

Una delle più grandi novità della nuova stagione di Fortnite è Nuova collaborazione con Stranger Things con Nuove skin A Undici E Steve E i suoi accessori.

Fortnite: trailer di gioco di Origins

Di seguito vi lasciamo con lui Trailer del gioco Da Fortnite: Origini, che Mostra il nuovo gameplay insieme alle armi, agli oggetti e ai veicoli disponibili Questa nuova stagione:

Queste sono le nuove skin per Fortnite: Origins

IL Skin del Pass Battaglia Fortnite: le risorse sono le seguenti:

Artwork ufficiale per Fortnite: Origins

Omegarok: un mix tra Ragnarok e Omega Knight.

Renegade Lince: una combinazione tra Lince e Renegade Assailant.

Cono di banana: un mix tra una banana e un cono.

Crow Team Leader: un mix tra il leader della squadra degli Arrumacos e un corvo.

Ghost Knight: la skin segreta della stagione. Ha diverse modalità personalizzabili che sbloccheremo completando le sue missioni.

Armi, oggetti e veicoli nuovi o di ritorno in Fortnite: Origins

questo è tutto Armi, Cose E Veicoli Disponibile in Fortnite: Risorse:

Stormwing X-2: un veicolo aereo a quattro posti contenente una mitragliatrice che il pilota può sparare.

Carrello: veicolo terrestre a due posti; Un giocatore paga e l’altro entra nel carrello.

Carrello da golf: veicolo terrestre a quattro posti.

Poloncho: veicolo terrestre monoposto dotato di un gancio che ci permette di aggrapparci a strutture con le quali possiamo guadagnare quota e muoverci ad alta velocità.

Driftboard: veicolo terrestre monoposto che è un hoverboard.

Fucile d’assalto: il fucile d’assalto originale con il suo design del Capitolo 1.

Fucile a pompa: il fucile a pompa originale progettato nel capitolo 1.

Mitragliatrice leggera: la mitragliatrice leggera originale progettata nel primo capitolo.

Fucile tattico: il fucile tattico originale progettato nel capitolo 1.

Quad Launcher: un lanciarazzi che contiene quattro proiettili.

Torretta montata: una trappola da pavimento che schiera una torretta da cui possiamo montare per sparare.

Trappola a punta: una trappola da pavimento, muro e/o soffitto composta da punte retrattili che si attiva quando il giocatore si trova a un isolato di distanza.

Nuova mappa Fortnite: Origini

Ecco com’è Nuova mappa Da Fortnite: Origini. Cambierà di settimana in settimana Aggiungi nuove regioni.

La nuova mappa di Fortnite Capitolo 4 – Origini, che cambierà nel corso del mese settimana dopo settimana

Tutti i nuovi oggetti cosmetici nella patch 27.00 di Fortnite

Questi sono tutti Nuovi articoli cosmetici Come Pelli, unghia, zaini E altro ancora aggiunto con la patch 27.00 di Fortnite:

