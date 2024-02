I possibili colori per gli accessori che Apple lancerà in primavera vengono filtrati

L'immagine mostra le due nuove colorazioni che vedremo nelle fasce che Apple lancerà in primavera

Apple lancerà nuovi cinturini per Apple Watch in primavera

Apple rilascia spesso nuovi accessori per iPhone e Apple Watch Più volte all'anno. Uno di questi è in primavera, con i colori che rappresentano questa stagione dell'anno. Questo di solito avviene nei mesi di marzo o aprile e alcuni Possibili colorazioni che possiamo vedere nei nuovi cinturini per l'Apple Watch.

La foto è stata condivisa dai media specializzati di Apple. MacRumorsIn esso possiamo vedere due cinture sportive, nello specifico quelle che contengono un cinturino in velcro in due nuovi colori che vedremo, che si chiameranno “Blu scuro” e “Smeraldo”che è una specie di colore blu denim e verde.

Queste sono due delle possibili nuove colorazioni che avranno i cinturini che Apple lancerà

Come ha sottolineato MacRumors, l'immagine è stata ottenuta dal forum degli utenti ed è stata condivisa da qualcuno chiamato com.micedop. L'utente afferma che questa immagine proviene dalla Cina. Immaginatelo In mostra due nuove band Solo Loop colore blu Da un lato il colore verde all'altra parte.

Mikedob Si afferma inoltre che i loro nomi ufficiali saranno “Blu scuro” e “Smeraldo”ma di solito quando si verifica una perdita di questo tipo, i nomi condivisi sono traduzioni per fornire un contesto migliore quando si condividono i colori.

Alcuni accessori che potrebbero essere lanciati con più prodotti a marzo. Ricordiamo che tutto indica che potremmo vedere nuovi dispositivi iPad Pro con esso Schermi OLED, processore M3 e nuovi accessori Come la Magic Keyboard in alluminio integrata e l'Apple Pencil 3, a Nuovo iPad Air Con un nuovo schermo da 12,9 pollici e un nuovo MacBook Air con M3.

Ricordiamo inoltre che in primavera A Nuovo colore per l'ultimo iPhone che è stato lanciato. Si prospettano quindi settimane molto impegnative per l’azienda della mela morsicata. Chissà, forse potremmo organizzare un evento Apple nelle vicinanze.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.