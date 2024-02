In questo modo puoi rimuovere tutta la schifezza dal tuo telefono in una volta sola

iOS 17 dispone di opzioni che ti consentono di liberare una grande quantità di spazio in un minuto nei momenti urgenti

Lo ignoriamo finché all’improvviso il problema diventa molto grande nei momenti peggiori. Le foto e i video che salviamo sul nostro iPhonesia dalla nostra fotocamera che da ciò che riceviamo su WhatsApp, possono saturare la memoria locale del telefono cellulare nel giro di poche settimane.

Se ricevi l'avviso di spazio pieno nel bel mezzo di un viaggio turistico, quando devi poter scattare più foto che mai, il fastidio è molto maggiore. Per fortuna possiamo farne qualcuno Scansioni rapide per liberare rapidamente spazio sul tuo iPhone Grazie a iOS 17.

Gesto più veloce: elimina le foto duplicate da iPhone

La prima azione rapida che puoi eseguire sul tuo iPhone è eliminare eventuali foto duplicate nel rullino fotografico. Per fare ciò devi solo seguire questi passaggi:

Accedi all'app Foto. Nella barra in basso, fai clic su “”Album'. In fondo all'elenco degli album e delle sezioni dovresti avere una sezione chiamata “Duplicati(Se non lo vedi, significa che non hai foto duplicate o iOS sta ancora scansionando il tuo Rullino fotografico per trovarle.) Toccalo:

Nella sezione Duplicati, prima o poi dovresti vedere un mucchio di immagini duplicate che… Potrai “unire”, eliminando i duplicati. Nelle librerie di foto contenenti decine di migliaia di foto, questo può liberare diversi gigabyte di spazio di archiviazione in pochi secondi.

Ricorda, per eliminare completamente questi file, devi eliminarli anche dalla sezione Eliminati, che è un cestino nell'app Foto.

Altri consigli per liberare velocemente spazio sul tuo iPhone

Se hai bisogno di liberare più spazio dopo aver eliminato le foto duplicate, hai altri modi rapidi per eliminare i dati:

Potere Elimina video Dal mulinello non ritieni più necessario conservarlo. I video sono di gran lunga il tipo di file che occupa più spazio sul tuo iPhone.

Dal mulinello non ritieni più necessario conservarlo. I video sono di gran lunga il tipo di file che occupa più spazio sul tuo iPhone. Potere Disinstallare le applicazioni Che non usi più sul tuo iPhone. Alcuni giochi possono occupare diversi gigabyte, come Resident Evil: Village.

Che non usi più sul tuo iPhone. Alcuni giochi possono occupare diversi gigabyte, come Resident Evil: Village. Pulire WhatsApp può essere una delle decisioni migliori e hai sezioni in cui puoi farlo rapidamente.

Se è in sospeso, aggiorna iOS alla versione più recente. Potrebbe essere stato scaricato e occupa diversi gigabyte, in attesa di essere installato.

Se hai accesso a un Mac, puoi Scarica parte della libreria di foto al suo interno Per liberare spazio su iPhone.

Il miglior consiglio che posso darti per finire è questo Considera l'idea di eseguire questi passaggi con maggiore regolarità, per evitare che iPhone ti disturbi nei momenti in cui hai bisogno di spazio libero. L'ecosistema Apple funziona molto meglio se ti rendi conto che devi monitorarlo e assicurarti che la memoria locale o lo spazio iCloud non si riempiano.

Ad Abelsvira | Come cancellare la cronologia di Google con pochi clic: pulisci le tue ricerche dal tuo iPhone, iPad o Mac

Ad Abelsvira | Come smettere di ricevere chiamate indesiderate sul tuo iPhone: le sottigliezze che devi conoscere