7 Vantaggi del sistema di controllo dell'umidità della nebbia secca nelle operazioni SMT

Osaka, Giappone, 8 gennaio 2024–(Filo aziendale)–HIKIUCHI & CO., LTD.Il produttore giapponese di ugelli spruzzatori ha lanciato una campagna globale per introdurre sistemi di controllo dell'umidità basati sulla tecnologia «Nebbia secca».

La “nebbia secca” è costituita da goccioline d’acqua ultrafini, ciascuna di 10 micrometri di diametro o più piccole, create da ugelli spruzzatori specializzati. Questa nebbia evapora rapidamente nell'aria senza bagnare gli oggetti con cui entra in contatto.

Nelle operazioni con tecnologia a montaggio superficiale (SMT), un controllo efficace dell'umidità è fondamentale per combattere i problemi di scariche elettrostatiche, elettricità statica e aria secca. Lui Sistema di umidificazione a nebbia secca Da IKEUCHI si presenta come una soluzione innovativa che offre sette vantaggi principali.

1. Prevenire i danni causati dalle scariche elettrostatiche

Man mano che i componenti elettronici si restringono, aumenta la suscettibilità alle scariche elettrostatiche. Il sistema di nebbia secca garantisce un livello di umidità uniforme, evitando il rischio che ciò accada Danni da scarica elettrica.

2. Ridurre gli errori di selezione e posizionamento

Mantenere livelli di umidità ottimali Gli errori nel processo di prelievo e posizionamento vengono ridotti Perché i componenti si attaccano o si staccano dal nastro a causa della carica statica, il che aumenta la produttività.

3. Qualità di stampa di saldatura costante

Il controllo dell'umidità durante la stampa di saldatura previene problemi come la rapida asciugatura o l'eccessivo assorbimento di umidità, garantendo a Qualità di stampa di saldatura costante e affidabilità dei prodotti.

Per saperne di più

4. Ridurre le particelle nell'aria

L'umidificazione riduce le particelle presenti nell'aria, riducendo i difetti causati dall'adesione delle particelle. Sistema di nebbia secca Riduce significativamente le particelle sospese nell'aria Con maggiore umidità.

5. Significativa riduzione dei costi operativi

Rispetto ai tradizionali umidificatori a vapore, il sistema a nebbia secca Riduce significativamente i costi operativi 68%, risparmiando 50.000 dollari all'anno e riducendo le emissioni di CO2 del 70%.

6. Ridurre i costi di raffreddamento

Il raffreddamento evaporativo della nebbia secca riduce la temperatura ambiente, che è a Risparmio sui costi di raffreddamento $ 18.000 all'anno per l'installazione SMT.

7. Un ambiente di lavoro più sano

Oltre alla produzione, sistema di nebbia secca Riduce le assenze per malattia Ciò avviene mantenendo l'umidità relativa pari o superiore al 50%, riducendo così le assenze per malattia in inverno.

Insomma, Sistema di umidificazione a nebbia secca di IKEUCHI è una soluzione completa che affronta gli aspetti critici delle operazioni SMT, migliorando la produttività, riducendo i costi e promuovendo un ambiente di lavoro più sano. Questa tecnologia offre un approccio trasformativo al controllo dell’umidità nel settore elettronico.

