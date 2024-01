Scoperta scientifica: hanno trovato una massa d'acqua che separa i due emisferi della Terra e la cercavano da anni

In questa notizia

Un oceano è uno specchio d'acqua che tutti di solito vedono. Tuttavia, c'è Le masse d'acqua dell'oceano termale Prodotto dal fenomeno dove Le temperature cambiano improvvisamente con la profondità.

Queste masse Si formano a causa dell'interazione delle correnti e dei cambiamenti di temperatura e salinitàQuesto crea strati distinti nella colonna d'acqua. Con gli oceani così misteriosi, il termoclino suscita grandi aspettative tra i ricercatori.

Il loro studio fornisce una finestra unica sulla comprensione delle dinamiche oceaniche e dei processi che regolano gli oceani Scambio di calore Nel mare profondo.

Inoltre, Il termoclino gioca un ruolo importante nella distribuzione dei nutrienti e della vita marina, generando un continuo interesse nella comunità scientifica. Ora, grazie alla raccolta dati in corso, questo è venuto alla luce Un nuovo specchio d'acqua Quale Può cambiare tutto ciò che è stato indagato.

Scienza: cosa hanno scoperto gli esperti nell'oceano?

Secondo l'indagine in Istituto di Oceanografia Shirshov, MoscaÈ stato trovato dentro Lui Acque equatoriali atlantiche (AEW)uno specchio d'acqua trovato in oceano AtlanticoLungo Ecuador.

“Nel 1998 è stato lanciato il programma Argo, che Raccolta dati Dall'interno dell'oceano utilizzando una flotta di Gadget robotici che galleggiano con le correnti oceaniche Nella ricerca hanno spiegato che si muovono su e giù tra la superficie e il livello medio dell'acqua.

Tuttavia, grazie a questo insieme di informazioni, è stato possibile “distinguere”. Uno specchio d'acqua che nessuno aveva mai notato prima nel termoclino principale dell'Atlantico tropicale, completando così il fenotipo delle principali masse d'acqua dell'Oceano Mondiale.

Le acque equatoriali atlantiche (AEW) sono un fenomeno complesso non ancora del tutto compreso. (Fonte: Pexels).

Questo risultato è di grande importanza, poiché Separa gli emisferi settentrionale e meridionale dell'Oceano Atlantico. La massa d'acqua si estende da Brasile nord-orientale Fino a Golfo di Guineavicino all’Africa occidentale.

Scienza e Natura: Qual è l'importanza di questa scoperta geologica?

A Vittorio Zorbasfisico e oceanografo Istituto di Oceanografia Shirshov di Mosca, Questo fenomeno “ha permesso di integrare (o almeno descrivere in modo più accurato) il fenotipo delle masse d'acqua fondamentali dell'Oceano Mondiale”.

In questo senso, gli oceanografi seguono Il rapporto tra temperatura e salinità In tutto l'oceano per determinare la densità dell'acqua di mare.

Sebbene questo specchio d’acqua sia passato inosservato nella raccolta di informazioni, “Era facile confondere le acque tropicali dell'Atlantico con le acque centrali dell'Atlantico meridionale.“Spiega l'esperto.

La miscelazione dell'acqua avviene a causa del vento, delle onde e di altri fattori che aiutano gli strati di acqua dell'oceano a mescolarsi. (Fonte: Pexels).

A sua volta, ha spiegato che “per distinguerli era necessario disporre di una rete abbastanza fitta di contatti Profili verticali di temperatura e salinità Ciò copriva l'intero Oceano Atlantico.

Questo risultato ci permette di capire meglio… Operazioni di miscelazione Degli oceani che sono vitali Trasferimento di calore, ossigeno e sostanze nutritive.

Scoperta scientifica: i tre più importanti processi di mescolamento degli oceani

L'oceano è fantastico Serbatoio di calore Questo processo aiuta a distribuire il calore in tutto il pianeta, regolando il clima terrestre e prevenendo il congelamento delle regioni polari.

Anche, L’ossigeno nell’oceano è essenziale per la vita marina Aiuta a trasportarlo dalla superficie dell'oceano alle profondità, essendo vitale per la salute degli ecosistemi oceanici.

Le correnti oceaniche sono mosse dal vento e dalla gravità, spostando l'acqua da un'area all'altra. (Fonte: Pexels).

Inoltre, aiuta con il trasporto Nutrienti dalle profondità dell'oceano alla superficieEssendo la base della catena alimentare oceanica.