Perché Apple ha annullato il suo piano di rivelare immagini di abusi sui minori?

Entro la fine del 2022, Apple ha annullato la sua iniziativa di divulgare le foto di abusi sessuali su minori archiviate su iCloud. Sin dal suo annuncio, il piano ha suscitato molte polemiche perché, nonostante le buone intenzioni, potrebbe portare a problemi di privacy inimmaginabili. Sebbene i membri di Cupertino siano rimasti fedeli alla loro strategia iniziale nonostante le critiche del pubblico e di decine di organizzazioni civiche, hanno finito per gettare tutto in mare senza offrire ulteriori spiegazioni. Finora.

Per la prima volta, Apple ha spiegato perché sta interrompendo la sua iniziativa di scansionare le foto di iCloud alla ricerca di materiale pedopornografico. Eric Neuschwandervicepresidente della privacy degli utenti e della sicurezza dei bambini presso l’azienda con sede in California, lo ha dettagliato in una lettera inviata a Sarah Gardner, CEO di Heat Initiative, un gruppo per la sicurezza dei bambini (tramite Cablato).

Inizialmente, Gardner ha inviato un’e-mail a Tim Cook e ad altri dirigenti Apple esprimendo la sua insoddisfazione per il ritardo iniziale e la successiva cancellazione del piano per rilevare immagini di abusi sui minori sui loro dispositivi e servizi cloud. Inoltre, li ha informati che il suo gruppo avrebbe avviato una campagna per fare pressione pubblicamente affinché implementassero un sistema per rilevare, segnalare ed eliminare la pornografia infantile archiviata su iCloud. E promuovere anche la creazione di un meccanismo che permetta agli utilizzatori dei propri prodotti di segnalare la presenza di questo tipo di materiale.

La risposta di Neuschwander a questa affermazione è molto interessante. Il dirigente ha ammesso pubblicamente che Apple Impossibile chiarire gli aspetti tecnici necessari Sviluppare un sistema efficace per rilevare immagini di abusi sui minori, senza però mettere in pericolo la privacy degli utenti.

Apple si è consultata con esperti di tecnologia, sicurezza e diritti umani e ha studiato la tecnologia di scansione “da quasi ogni angolazione possibile”. Il risultato diretto è stato: Ciò che si intendeva ottenere era impossibile senza compromessi in termini di privacy.

Nell’e-mail al leader della Heat Initiative, Neuenschwander sottolinea che la pornografia infantile è abominevole ed elenca le numerose misure adottate da Apple per proteggere i minori che utilizzano i suoi dispositivi. Poi però si entra nei dettagli Perché è stata annullata l’iniziativa di divulgare questo tipo di materiale in iCloud.

“Le aziende utilizzano abitualmente la scansione cloud dei dati personali per monetizzare le informazioni dei propri utenti. Mentre alcune aziende hanno giustificato queste pratiche, noi abbiamo scelto un percorso completamente diverso: uno che dà priorità alla sicurezza e alla privacy dei nostri utenti. Apprezziamo che la scansione dei contenuti privati ​​di iCloud memorizzati da ciascun utente comporterebbero gravi conseguenze indesiderate per lo stesso. […] Cancellare le informazioni archiviate privatamente in iCloud creerà nuovi vettori di minacce che i ladri di dati potranno trovare e sfruttare.

Porterebbe anche alla possibilità di una china scivolosa di conseguenze indesiderate. La ricerca di un tipo di contenuto, ad esempio, aprirebbe la porta alla sorveglianza di massa e potrebbe creare il desiderio di scansionare altri sistemi di messaggistica crittografati per altre categorie e tipi di contenuti (come immagini, video, testo o audio). Come possono gli utenti garantire che lo strumento di un tipo di monitoraggio non sia stato riconfigurato per monitorare altri contenuti come attività politica o persecuzione religiosa? Gli strumenti di sorveglianza di massa hanno diffusi effetti negativi sulla libertà di espressione e, per estensione, sulla democrazia nel suo complesso. Inoltre, adattare questa tecnologia a un governo potrebbe richiedere applicazioni per altri paesi con nuovi tipi di dati.

Anche i sistemi di scansione non sono infallibili, e ci sono prove documentate da altre piattaforme in cui persone innocenti sono state trascinate in reti distopiche che ne sono diventate vittime quando non hanno fatto altro che condividere immagini perfettamente normali e appropriate dei loro figli.