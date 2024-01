Venduta raramente in Spagna, questa Fiat sta rovinando l'Italia

Più notizie Più notizie Auto e Moto

Fiat Ultimamente completato meno del 2023 23.000 registrazioni Un numero che colloca il brand italiano al 18esimo posto nel nostro Paese. Ovviamente ci sono marchi con posizioni peggiori e una quota di mercato molto più bassa, ma la presenza di 17 marchi lo dimostra almeno in Spagna. Fiat Non ha il peso che ha negli altri mercati, soprattutto in Italia.

È stato nel mercato italiano Fiat Non solo ha concluso il 2023 come il marchio più venduto, ma lo ha fatto con dati di vendita che dimostrano che l’Italia continua a essere un mercato più potente della Spagna.

La Fiat ha preso d'assalto l'Italia

Comprese le vendite di tutti i suoi modelli, Fiat Alla fine è diventato il marchio più venduto in Italia 174.000 di venditeE, cosa ancora più importante per il marchio, rispetto al secondo classificato con quasi 50.000 vendite, Volkswagen.

Fiat Panda

La cosa più interessante di questo caso è questa 174.000 di vendite Cosa hai ottenuto? Fiat Dentro Italia Né più né meno di 100.000 Fiat PandaUn modello che ha superato il mercato interno con un margine enorme Dacia SanderoIl secondo è classificato con un fatturato inferiore a 50.000.

Con rispetto 500Uno dei modelli di maggior successo, quinto classificato, è stato respintol500X 12° posto, posizione significativa. In questo senso, come è particolarmente sorprendente PandaUn modello Spagna Non arrivò sotto le 4.000 vendite e arrivò all'81° posto, travolse l'Italia, affermandosi come re assoluto e pericolosamente senza rivali in termini di vendite.