Con un post emozionante, Bruno Cerella di Bahia ricorda il suo arrivo in Italia

Bruno Cerella di Bahia ha pubblicato oggi sui suoi social un post in cui, in occasione di un'intervista rilasciata in Italia, ha ricordato il suo arrivo in quel Paese 20 anni fa.

Oggi il cestista formatosi a Pueyrredon gioca la sua ultima stagione da professionista nel Treviglio di Serie A2 (seconda divisione) con la partecipazione di Lucio Redivo (Cividale) e Albano Cariastella (Agrigento).

Faceva parte di un gruppo di giocatori di Bahia che hanno tentato la fortuna in diversi segmenti della promozione del paese. Nel suo caso, un posto solido per una carriera che lo ha plasmato come atleta e personalità.

Nelle ultime ore Forbes Italia ha pubblicato un'intervista al pioniere e imprenditore 37enne.

A questa causa, Bruno ha dedicato un post sui suoi account Twitter e Instagram, dove ha approfondito un po' di più e ha scritto:

“Era il 2004. Avevo 18 anni quando ho lasciato l'Argentina. È stato difficile prendere una decisione importante, supportato dai miei genitori e soprattutto da mio nonno Domenico! Molto amato dalla sua Italia. Oggi, con orgoglio, la mia Italia! “, ha rivelato. .

Riguardo ad una delle foto che hanno accompagnato il comunicato, ha rivelato quanto segue:

“Le grandi gioie per quei palazzi, anche gli infortuni, 'cadono' per poi rialzarsi senza arrendersi e raccogliendo grandi soddisfazioni personali e di gruppo”, ha aggiunto.

Aggiunge alcune righe di ringraziamento ad amici e collaboratori che hanno avviato alcune iniziative personali e imprenditoriali, e conclude così la pubblicazione:

“Gennaio 2024, 20 anni esatti da quel primo passo in Italia. Oggi vedo letteralmente prendere forma in immagini e parole il racconto di tutta la mia vita su Forbes, una delle riviste più prestigiose al mondo!”, ha concluso.