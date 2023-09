Venezia è stata salvata dall’inserimento nella lista dei luoghi a rischio di estinzione dell’UNESCO e il governo italiano l’ha festeggiata

Parigi.- Venezia non entrerà finalmente nella lista dei Patrimoni dell’Umanità in pericoloCome suggerito in precedenza UNESCO Di prestazione “adeguata”. degli ufficiali di facciata Turismo di massa e impatto del cambiamento climaticoLo ha annunciato giovedì l’agenzia delle Nazioni Unite.

“Non ci saranno voci nella lista delle persone a rischio di estinzione.”, l’UNESCO ha annunciato le prove a seguito della conclusione della riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale nella capitale saudita, Riyadh. Il martedì, Venezia ha lasciato intendere che un giorno imporrà una tassa sui visitatori proprio per impedire il turismo di massa.

Tante barche ieri sui canali di Venezia. (AP/Luca Bruno) Luca Bruno – AB

“All’UNESCO, grazie al lavoro di squadra del governo italiano e di Venezia, abbiamo raggiunto questo obiettivo Successo internazionale di Città Lagunare. “Continuiamo a lavorare per un forte rilancio dei beni culturali e del turismo in Italia”, ha affermato Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri italiano Antonio TajaniAttraverso il suo account di social network X (ex Twitter).

A fine luglio l’UNESCO ha inserito la cosiddetta “Serenissima” nella lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo, Ritengono che l’Italia non abbia ancora adottato misure “sufficienti” per combattere il decadimento della città.

L’Istituto Culturale delle Nazioni Unite ha sostenuto che l’impatto di Cambiamento climaticofar sapere Innalzamento del livello del mareE questo Turismo di massa Lo hanno minacciato “provoca cambiamenti irreversibili nel valore universale ed eccezionale” del patrimonio. dalla città.

L’iconico Ponte di Rialto a Venezia. (AP/Luca Bruno) Luca Bruno – AB

Ma pochi giorni prima della decisione, martedì Venezia ha approvato una mossa Perché al momento giusto? Dal 2024 i turisti che visiteranno la città in giornata dovranno pagare una tariffa di 5 euro.È conosciuta in tutto il mondo per i suoi canali, i suoi ponti, i suoi palazzi e le sue opere d’arte.

Entro il 2024, i pagamenti online costituiranno una preoccupazione Il numero di turisti è solitamente più alto durante i 30 giorni massimi, soprattutto in primavera o estate. Successivamente verrà pubblicato il programma delle rispettive giornate.

Turisti in “gondola” su un canale a Venezia. (AP/Luca Bruno) Luca Bruno – AB

Venezia era una città insulare fondata nel V secolo e trasformata in un’importante potenza marittima nel X secolo. 118 isole. Fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1987.

Venezia ha evitato di essere inclusa nella lista dei luoghi a rischio di estinzione nel 2021 quando il governo di Roma lo ha annunciato. È vietato il transito in Piazza San Marco e nel Canale della Giudecca alle grandi navi da crociera.

Una strada di Venezia è gremita di gente. (AP/Luca Bruno) Luca Bruno – AB

Agenzia AFP

Nazione

