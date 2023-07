L’attivista Patrick Zaki arriva in Italia dopo essere stato graziato dall’Egitto: “Questo è il giorno più importante della mia vita”

Patrick Zaki, un attivista detenuto in Egitto, arriva all’aeroporto di Milano in Italia. (Claudio Furlan/Labresse via AP)

Domenica è arrivato in Italia un attivista egiziano recentemente liberato, il cui governo ha promosso la sua causa.

Patrick George Jackie Viaggiando su un volo commerciale, è stato accolto da applausi, applausi e un mare di telecamere al suo arrivo nella sala arrivi dell’aeroporto di Milano Malpensa. È partito da lì BolognaStava studiando lì prima di essere detenuto al Cairo nel 2020.

“Questo è il giorno più importante della mia vita”.Zaki, 32 anni, ha detto ai giornalisti mentre attraversava l’aeroporto.

Forse Jackie ha fatto notizia in ItaliaLì ha riportato alla memoria il tragico caso dello studente italiano Giulio RegeniRapito e ucciso al Cairo nel 2016. Il governo italiano lo ha fatto ancora e ancora. Chiedendo la libertà di Jakki Dal suo arresto nel 2020.

Primo ministro italiano Georgia Meloney Jaggi ha detto ai giornalisti a Roma che il ritorno è stato “una conseguenza di questo DiplomaziaIn linea di principio Rispetto reciproco”.

Il premier italiano Giorgia Meloni tra il presidente della Tunisia, il presidente degli Emirati Arabi Uniti e il presidente della Mauritania durante la Conferenza internazionale sulle migrazioni a Roma questa domenica (ANSA/AFP)



Ha aggiunto che l’Italia non ha smesso di chiedere alle autorità egiziane ulteriori chiarimenti sul caso Regeni. “Non lo considero un caso chiuso. Ci ho lavorato, come ho fatto, senza parlare (pubblicamente) del caso Jackie”.

JackieChi era cristiano, Arrestato nel febbraio 2020 Poco dopo l’atterraggio al Cairo per un breve viaggio. Ha trascorso 22 mesi in prigione prima di essere rilasciato nel 2021 prima di un processo, a condizione che rimanesse in Egitto.

È stato graziato la scorsa settimanaUn tribunale egiziano lo trovò giorni dopo Condannato per aver diffuso notizie false, A seguito di un articolo del 2019 in cui si affermava di essere stato discriminato cristiani copti In Egitto.

La sentenza ha scatenato un’ondata di reazioni internazionali, chiedendo anche il suo rilascio ItaliaQuello Unione EuropeaQuello governo degli Stati Uniti E quello ONU.

Jackie Pochi giorni fa ha conseguito la laurea magistrale con lode all’Università di Bologna, e ha sostenuto la sua tesi con un video.

Insieme al presidente egiziano Zaki Abdebalda al Sisi Un avvocato per i diritti umani graziato Mohammed El BakrAvvocato Alaa Abdel FattahUn famoso prigioniero politico Egitto

La mossa di Al-Sisi arriva a meno di un anno da un’elezione presidenziale in cui deve ancora annunciare la sua intenzione di candidarsi, e il Paese del faraone vuole deviare le critiche per la sua terribile crisi economica e l’atroce gestione dei diritti umani.

Con informazioni da AP e EFE

