Una settimana prima che Fukuoka si recasse ai Mondiali, Bea Ortiz, uno dei capitani della squadra spagnola di pallanuoto, ha commentato che battere gli Stati Uniti era nella loro testa, che lo vedevano più vicino che mai e che era importante crederci. C’erano segni. In questa stagione 2022-23, gli uomini guidati dal leggendario e pluripremiato allenatore Adam Grigoriak hanno già perso due partite contro la Spagna e la semifinale della finale di World League a Tenerife lo scorso novembre contro l’Ungheria. Qualcosa di straordinario. Ma quello che sembrava essere un incidente si è ora trasformato in un conflitto. L’Italia ha eliminato le americane nei quarti di finale dei Mondiali di Fukuoka (7-8).

La sorpresa è stata grande a causa della striscia degli americani di accumulare tre ori olimpici consecutivi e quattro ori mondiali. L’ultimo pareggio, infatti, risale ai Mondiali di Barcellona esattamente dieci anni fa. La Spagna li ha eliminati proprio alle Picornel Pools in una magica notte di luglio. Ora che faceva freddo (a causa dell’atmosfera in stazione) Fukuoka, anche in un match fino alla fine ha tirato fuori il meglio degli italiani e ha spianato la strada ai contendenti per l’oro. All’altra estremità della classifica, la Spagna affronta l’Ungheria alle 12:30 per lottare per la medaglia già conquistata nel 2013.

Gli Stati Uniti hanno avuto il loro unico vantaggio all’inizio della partita con un gol di Musselman, uno dei migliori marcatori del mondo, che ha sbagliato nove tiri su 11. Poi l’Italia ha ribaltato la situazione. “Questo è il vero Setterosa – esclama il tecnico azzurro Carlo Silibo – sono orgoglioso di allenarlo. Ci abbiamo messo cuore, carattere e testa. Siamo contenti, ma non finisce qui, perché i primi pass olimpici sono solo per i finalisti.Ha commentato dopo la partita sulla Gazzetta dello Sport.

L’Italia ha cominciato a crederci ed è andata 2-3 alla fine del primo quarto, ma gli USA Ospitato da Maggie Steffens, che ha segnato quattro gol, è arrivato all’ultimo quarto con un pareggio. L’Italia, che ha eccelso negli alti, ha eccelso in difesa e ha vinto una partita d’oro per vittoria morale, urgenza e superamento di una delle sfide himalayane negli sport acquatici. L’America è già vulnerabile.