L’UNESCO ha accettato il piano dell’Italia per migliorare la conservazione di Venezia

Comitato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ((UNESCO) Oggi si è tenuta la riunione annuale a Riad (Arabia Saudita), dove è stato finalmente raggiunto un accordo Estendere la scadenza all’Italia Il Paese dovrebbe sviluppare maggiori misure di sicurezza nella città di Venezia e nella sua laguna. La decisione arriva dopo aver valutato favorevolmente il suo piano attuale, evitando così l’inclusione Elenco dei Patrimoni dell’Umanità in pericolo.

Città mitica Venezia e la sua laguna, situata nel Veneto, fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1987. Sono stati aggiunti per la prima volta nel 2021 Come candidati a entrare nella Lista dei Patrimoni a Rischio di Estinzione, adesso Le misure correttive da parte del governo italiano hanno bloccato la decisione.

Altri paesi partecipanti alla discussione hanno riconosciuto gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza della città italiana. Quindi, hanno proposto Prorogato fino al 1 dicembre 2024 Una scadenza per l’attuazione delle raccomandazioni dell’UNESCO per proteggere il sito, riferisce Efe.

Una città minacciata

Inizialmente l’UNESCO aveva proposto di inserire Venezia e la sua laguna nella lista dei beni in pericolo. Turismo di massa, progetti di riforma e cambiamento climatico, Perché danneggiano le strutture degli edifici e delle aree urbane e ne degradano l’identità culturale e sociale.

Tuttavia, un emendamento promosso dal Giappone e sostenuto da altri Stati membri del gruppo ha impedito a Venezia di aderire una seconda volta. Comprende due città europee Nella lista UNESCO dei patrimoni a rischio di estinzione: Centro storico Vienna (2017) e Odessa (2023)

Dogane per evitare il turismo di massa

La decisione arriva due giorni dopo che il Consiglio comunale di Venezia ha approvato il pagamento “Un contributo di accesso”Ci sarà una sorta di tassa turistica all’ingresso della città 5 euro per i visitatori Per incentivare il turismo quotidiano di massa a partire dalla prossima primavera.

Venezia, che riceve circa 30 milioni di turisti all’anno, lo diventerà Prima città al mondo a istituire questa tassaOltre ad avviare programmi di conservazione di edifici simbolici come la Basilica di San Marcos.