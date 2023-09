6 giorni in ospedale: Liam Payne ricoverato al pronto soccorso in vacanza in Italia – Musica

Ora, secondo quanto riferito il Sole, Liam Payne, è stato portato d’urgenza in ospedale con un forte dolore ai reni. È successo tutto durante una gita al lago COME In Italia con la sua ragazza Kate Cassidy. Come vedremo più avanti, riconobbe i suoi disturbi e decise di sospendere le rappresentazioni.

Sei giorni in ospedale

Lo dicono i media britannici “Lo hanno portato via Emergenze In un’ambulanza sarebbe rimasto lì per diverse ore prima di essere ricoverato in un reparto ospedaliero per cure d’urgenza tra giorni“.

Fonti consultate da il Sole Dicono che “Liam è cattivo, Ma è nel miglior posto possibile e i medici possono finalmente capire cosa sta succedendo. Naturalmente, era devastato dal fatto che il viaggio suo e di Kate sul Lago di Como fosse rovinato, ma almeno lei era a portata di mano.Lì per aiutarlo quando si ammalava. I medici hanno avvertito di non aspettare di essere dimessi prima di tornare a casa. Almeno per altri sei giorni. Vogliono fare ogni test per comprendere appieno il problema, ma sospettano da tempo un problema di fondo. peggio“.

Una malattia riconosciuta da Liam Payne

In attesa di ulteriori notizie, ricordiamo che il musicista 29enne ha recentemente affermato in un comunicato che sta seguendo gli ordini del medico e che ha intenzione di farlo.Riposati e recupera“Dopodichè Allarmante.

Ha dovuto spiegarlo al pubblico che ha risposto positivamente acquistando i biglietti.

Dichiarazione ufficiale

“È con grande tristezza che devo dire che non abbiamo scelta rimandare Il mio prossimo tour Sud America. Sono ricoverato in ospedale da una settimana per una grave infezione ai reni, cosa che non augurerei a nessuno, e l’ordine dei medici è che adesso mi riposi e mi riprenda.

Ero così entusiasta di venire a suonare per te. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora stiamo rimborsando i biglietti, quindi controlla di nuovo gli aggiornamenti da dove li hai acquistati.

Come sempre, grazie per l’amore e il supporto e spero di vedervi presto.”.

Liam Payne Inizia la sua formazione musicale all’età di 12 anni quando entra a far parte del gruppo artistico Pink Productions. Payne è stato riconosciuto come uno dei membri Una direzioneUn gruppo formato nel 2010 spettacolo di talenti Il fattore X Con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

‘Ciò che ti fa bello‘, il suo singolo di debutto, è stato pubblicato nel 2011 e ha raggiunto il numero uno delle classifiche in Irlanda e nel Regno Unito. Ma hanno avuto un enorme successo dopo il loro lancio.fare la notte in bianco’, L’album ha reso gli One Direction il primo gruppo britannico a raggiungere il numero uno nelle classifiche. Cartellone 200. Anche il suo album ha raggiunto il numero uno in questa lista. Portami a casa.

Nel 2013 hanno pubblicato l’album.Ricordi di mezzanotte È diventato l’album più venduto dell’anno. È da qui che sono arrivate le canzoni che sono diventate successi in tutto il mondo ‘Miglior canzone di sempre“Storia della mia vita”, “Ricordi di mezzanotte” E ‘Me e te’. In effetti, il loro tour Wherever We Are del 2015 è stato uno dei tour di maggior successo della storia.

Nel bel mezzo del tour e della registrazione del loro quinto album ‘quattro’, Zayn Malik ha annunciato la sua partenza dal gruppo, e la decisione non è stata presa bene dagli altri. Dopo che Malik se ne andò, la band trovò il successo.Discorsi da letto .

Nel 2014, Liam Payne Diretto daHampton Musica Ltd.’ E, in seguito, nasce la sua attività da solista, che inizia con il canto.La notte che ci siamo incontrati’, insieme al compositore Jamie Scott. Ma quello è stato il suo vero debutto nel 2016 Solista Quando il cantante ha firmato Documenti di capitale. Il suo primo EP ‘prima volta’, è entrato nel mercato 2018.

Queste le date del suo tour in America Latina

