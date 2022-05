Verrà rilasciato un driver per migliorare i giochi DX11

emm Condividi un’anteprima delle prossime console adrenalina Che sarà lanciato a maggio, che potrà essere lanciato negli ultimi giorni di questo mese. Di recente, AMD ha rilasciato i driver insieme alle schede grafiche RX6950X, 6750 XT, 6650 XTMa il nuovo driver, che verrà rilasciato nelle prossime settimane, aggiungerà una serie di miglioramenti delle prestazioni a quei giochi con cui è stato realizzato DirectX 11.

AMD rilascerà un driver per migliorare le prestazioni in DirectX 11

AMD ha rilasciato un’anteprima del suo prossimo aggiornamento a maggio. Questo driver verrà rilasciato alla fine di questo mese, ma vale la pena sapere quali miglioramenti stanno arrivando.

Aggiornamento Radeon Super Risoluzione 1.1.0

il controllore Driver di anteprima del software AMD maggio 2022 Apporta alcuni miglioramenti interessanti, tra cui Radeon Super Resolution 1.1. La versione 1.1 includerà una funzione chiamata Effetto nitidezza che può essere utilizzata per rendere più nitido questo effetto e migliorare la qualità dell’immagine quando RSR è attivato.

tecnologia Radeon Super Risoluzione Può essere implementato in quasi tutti i giochi e non richiede agli sviluppatori di hackerare il codice per implementarlo nei loro giochi. Calibrando l’effetto Sharpen, possiamo interferire con l’effetto di nitidezza dell’immagine per mitigare alcune delle carenze di questa tecnologia.

Miglioramenti delle prestazioni nei giochi DirectX 11

Consiglia il nostro Una guida alle migliori schede grafiche sul mercato

Questi driver forniranno miglioramenti delle prestazioni del 3-17% utilizzando l’API DirectX 11. Ciò significa che i miglioramenti riguarderanno alcuni giochi di alcuni anni fa. Di seguito, possiamo vedere l’elenco dei giochi che riceveranno questi miglioramenti.

Far Cry 5: +4%.

Gioco di simulazione agricola 22: +3%

Total War Saga: Troy: +17%

Totale War Hammer 3: +5%.

Watch Dogs Legion: +10%

The Witcher 3: +3%

Apex Legends: +5%

Monitoraggio: +3%

PUBG: +3%

Basilico: +7%

Crysis-Remastered È uno degli altri giochi che ha ottenuto un aumento delle prestazioni, sebbene non sia elencato. Stiamo parlando di migliorare le prestazioni 24%.

È possibile scaricare i driver da file collegamento successivo.