Victoria Beckham ha indossato i migliori look con abiti corti

forse stile condimento di lusso essere sinonimo di “Vestiti neri”, ma quando ragazze sexy dolce e Victoria Beckham Esplorando una carriera pop solista, prima di dedicarsi alla modellazione, Posh ha dimostrato che nessuno poteva isolarla. mini top la banda Mini abiti con stivali Buffalo sono stati sollevati ai membri della band, mentre Beckham Esplora il mondo dei corsetti e diventa uno dei migliori ambasciatori di Roland Mouret per il Galaxy Body Sculpting Dress.

Come moglie del calciatore, David Beckham Lanciato , Ex Spice Girl Victoria Beckham flirtare sagome femminili E con decorazioni degne di gazza. La sua fiducia nel colore è cresciuta, grazie in parte alla sua fiorente collezione di borse Hermès Kelly e Birkin in colori e pelli audaci. In prima linea nelle settimane della moda di fine anni ’80, Beckham -Chi era già vestito tagliare bob Influenzare migliaia di acconciature laureate nel Regno Unito: spogliati di tutto. Il minivestiti I vestiti attillati e con cintura sono diventati la sua passione, così come i meravigliosi tacchi: “Non riesco a concentrarmi sulle ballerine”, ha detto una volta quando ha iniziato a costruire la sua impresa di moda.

Oggi, i suoi bordi non mostrano più quello di una volta, e preferisce Il pantaloni sastre per me abiti da ballo, ma stile Beckham Ancora senza dubbio glamour e giovanile (Vedi la sua collezione Primavera 2021 per una tendenza che ostenta la pancia), con una buona dose di nostalgia. Si è anche trasformato in una leggendaria pop star progettista Ricorda la sua bellezza condimento di lusso In un post delle vacanze su Instagram, ecco 14 adorabili foto che lo dimostrano minivestiti Avrà un posto nell’armadio VB per sempre…