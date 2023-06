Video 3D: come correggere gli errori in TinkerCAD?

È domenica, il che significa: raccolta dei migliori video 3D della settimana! Questa settimana, vi presentiamo un tutorial su come correggere potenziali errori in TinkerCAD, seguito dalla progettazione approfondita del primo progetto di bioprinting corneale del Perù, dell’impianto Meltio e della sua tecnologia metallurgica, di Anycubic Photon Mono M5 e molti altri! Quindi non perdere l’occasione, siediti e goditi tutto.

Top 1: Come migliorare e correggere i bug in TinkerCAD?

Nel nostro primo video vediamo un tutorial su come ottenere il massimo dalle nostre stampe 3D in TinkerCAD. Come modificare un file STL, identificare le parti problematiche in un modello, utilizzare le forme di Tinkercad per correggerle e rivedere ed esportare gli STL corretti. Dai un’occhiata qui sotto e applica i suggerimenti!

TOP 2: primo progetto di bioprinting corneale in Perù

In Perù, più di 5.400 persone sono in lista d’attesa per ricevere un trapianto di cornea, poiché è il tessuto più richiesto. BG Healthcare, un’azienda specializzata nello sviluppo di trattamenti medici innovativi, ha unito le forze con l’Università di Ingegneria e Tecnologia (UTEC), che ha una vasta conoscenza ed esperienza nella biostampa dei tessuti, e la Vision Ophthalmology Clinic, un’istituzione leader nella cura degli occhi complessi interventi chirurgici per realizzare un progetto di bioprinting corneale. Non è sorprendente?

Top 3: Dare forma al futuro della fabbricazione dei metalli: tecnologia di deposizione dei metalli con laser Meltio – AMUG 2023

Al centro del lavoro di Meltio c’è l’innovativo M450, uno strumento laser per la deposizione di metalli. Questa macchina ha un aspetto futuristico, con sei laser in una testa e sistema di regolazione del flusso di gas. Ma ciò che distingue davvero la M450 è la sua versatilità, in quanto può funzionare come una macchina autonoma, simile a una stampante 3D FDM, oppure può essere montata su un braccio robotico per adattarsi a diversi ambienti di produzione. Non perderti tutto ciò che i professionisti di Meltio hanno da dirci!

Top 4: Photon Anycubic Mono M5 in dettaglio

Anycubic Photon Mono M5s è una stampante 3D in resina con caratteristiche molto interessanti e un prezzo relativamente conveniente, ideale sia per utenti avanzati che per coloro che desiderano esplorare la tecnologia di stampa 3D in resina comodamente da casa. Scopri tutte le sue caratteristiche qui sotto!

Top 5: Come stampare in 3D scatole di cartone ondulato per carichi pesanti?

Riesci a immaginare di avere una scatola resistente e pensata per proteggere le tue cose più preziose? In quest’ultimo video possiamo vedere la creazione di scatole rinforzate con produzione additiva che puoi fare da solo a casa e ti saranno senza dubbio molto utili. Scatola di cartone stampata e progettata in 3D. Non perderlo!

