Video: Barco ha fatto il suo debutto con il Brighton in APL contro il Liverpool ad Anfield

Valentin Barco ha fatto il suo tanto atteso debutto in Premier League con la maglia del Brighton. Non è stato l'inizio perfetto; sconfitta Per i gabbiani Contro il Liverpool 2-1allo stadio di Anfield. Puoi rivivere la partita in diretta su Star+.

Barco ha fatto il suo debutto con il Brighton nella Premier League inglese. Cattura la TV

Il giocatore argentino è entrato nel recupero per giocare gli ultimi 4 minuti della partita. Ha sostituito l'ecuadoriano Pervis Estupinan Da cercare più profondità sulla fascia sinistra nei secondi finali.

La mossa del tecnico del Brighton De Zerbe non ha portato risultati. La partita si è conclusa, così com'è, con il punteggio di 1-2 per Barco. Tuttavia, El Colo ha aggiunto minuti nella sua prima partita di Premier League ed è stato un piacere giocare in uno stadio leggendario come Anfield, contro il Liverpool.

Il Brighton ha mancato la vittoria sul Liverpool nella Premier League inglese

Le cose sono iniziate nel migliore dei modi per Las Gaviotas. A due minuti dall'inizio della partita, il Brighton è rimasto sbalordito e ha preso il comandoCon un po' Benessere.

Ma, La squadra Barco non è riuscita a mantenere il risultato positivo. la prima volta, Il 27Quando il colombiano Luis Fernando Diaz è apparso e ha impostato un pareggio temporaneo. Dopo un calcio d'angolo, la difesa del Brighton ha respinto la palla e Mohamed Salah ha indirizzato di testa la palla nel cuore dell'area. Lì, come un vero '9', Luis Diaz si è presentato davanti a Verbruggen, ha lanciato tutto quello che aveva e ha fatto esplodere Anfield con il suo punteggio.

Poi, Nella ripresa, al 65', Alexis McAllister ha dato il tocco finale al meraviglioso gioco della squadra del Liverpool.. La palla passa da una parte all'altra con la consueta lucidità della squadra di Klopp. Quando la palla raggiunse la porta dell'area, l'argentino fece lo scatto necessario e se ne andò Salah Mano nella mano con il portiere avversario. Al-Masry ha mostrato le sue qualità e Ha realizzato il 2-1 che è stato definitivo.

Con questo risultato, Il Brighton è rimasto con 42 punti, ora tra 29 giorni. è in Nono posto in Premier Leaguea 2 punti dalla zona Coppa dei Campioni.