Galan e Chinguto raggiungono la finale contro Tapia e Coelho

Primo torneo insieme e prima finale per l'esordiente Chinguto e secondo classificato per il Galán a Puerto Cabello (Venezuela). Non potrebbe essere migliore per loro. Il loro morale è stato sollevato anche dalla vittoria su Franco Stupaczuk e Martín Di Nenno 6-4, 6-3, un vantaggio visto che i Superpibes sono al secondo posto in classifica, Sebbene abbiano raggiunto le semifinali, hanno comunque resistito a raggiungere la finale. La vittoria di Chingotto e Galan è avvenuta con la stessa strategia dei quarti: approfittando del fatto che la partita è piena di Chingotto, che resiste a tutto sul cross, e quando la palla galleggia, Galan sembra definire il traguardo. Oppure approfitta delle sue dimensioni nei contatori. Nella partita, il punteggio del secondo set, 4-3, è stato epico per la forza dei due in campo, il vantaggio, e la tenacia, e alla fine Stupachuk, che non era bravo con i pugni, ha perso la strada. . Il pallone che ha aperto il confronto con i suoi rivali.

Nella terza finale dell'anno per Galan, La nuova coppia incontrerà la solita coppia, Tapia e Coelho, che hanno battuto Sanz e Nieto 2-1: Nel primo set nessuna delle due coppie è riuscita a rompere il servizio e, con un solo morto improvviso, Sanz e Neto hanno vinto la partita 6-0 (6-7). Reazione alle vincenti di Doha e Acapulco con i punteggi di 6-2 e 6-0, e ancora contro Galan in finale (terza).

nelle donne, Pia Gonzalez e Delfina Pria hanno battuto le finaliste di Acapulco 6-4, 6-3 perché a Sophie Araujo e Virginia Riera è mancata un po' di fortuna. A rendere la partita più dura si sono viste splendide uscite dal campo, oltre ad alcuni colpi che non si addicevano alla qualità dei quattro. Poi dentro Nella seconda semifinale, con il punteggio di 4-3 per Alejandra Salazar e Tamara Icardo, Claudia Fernández è rimasta in panchina: incoraggiata da Gemma Triay. Ha chiesto che il dottore venisse e se ne sia andato. In effetti, lo sentivano già entrambi, perché non sembravano essere nelle migliori circostanze. La cosa strana è che hanno giocato tre partite che hanno visto episodi: hanno vinto la prima per ritiro degli avversari; Il secondo ad arrendersi, il terzo a gettare la spugna. Il virus ha devastato ogni round.

Le finali iniziano domenica (23:00, ora Movistar) con la partita femminile. Un titolo senza precedenti, il primo per Alejandra e Tamara, che hanno disputato quattro tornei insieme. Successivamente menzionato. Con una media di due ore per partita, ciò significa che questo ricco torneo venezuelano non termina prima delle 3 del mattino.

