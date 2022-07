videogiochi | Nintendo | Prezzo | rimorchi | Live A Live: nuove funzionalità e prezzi esclusivi di JRPG per Nintendo Switch | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Quasi 30 anni dopo la sua uscita in Giappone, video gioco Il gioco di ruolo “Live a Live” è apparso per la prima volta nel mercato occidentale. Ora disponibile esclusivamente per converte Qui ti diciamo tutto.

Sviluppato da Square Enix, “Live a Live” è un remake HD-2D Dal gioco omonimo Rilasciato nel 1994. A quel tempo, il gioco di ruolo era disponibile solo in Giappone per il Super Nintendo. Ora, quasi tre decenni dopo, il classico Live a Live può essere giocato su Nintendo Switch in Occidente.

video gioco Regia di Takashi Tokitanoto per lo sviluppo di titoli come Chrono Trigger e Final Fantasy IV. Live a Live è stato considerato per anni un gioco cult senza tempo.

prezzo

Nel Perù Nintendo eShopIl gioco nella sua versione digitale ad un prezzo Sola peruviana . Mentre sei nell’eShop degli Stati Uniti lo troverai in 49,99 USD .

Caratteristica

vivere per vivere Il peso 4,6 GB . Può essere giocato in spagnolo, tedesco, cinese, coreano, francese, inglese, italiano e giapponese. Ha modalità di gioco in TV semiportatile e portatile.

Puoi anche scegliere la prova gratuita che ti offre tre capitoli della campagna base. I tuoi progressi continueranno se desideri acquistare il gioco completo.

Vivi per vivere una trama

Vivi la trama di Live Otto storie diverse ambientate in nove epoche e continenti diversi. Dall’impero cinese al selvaggio West, otto anime vivono mentre scoprono Una leggenda che unisce gli eroi che interpreti.

deve affrontare Il nemico principale, l’odio, che dovrà anche decifrare la sua vera identità. Le epoche e gli eroi che ha incarnato sono i seguenti:

● Preistorico – Primo

● Impero cinese – Califfo

● Twilight of the Edo Age – I defunti

● Far West – Viaggiatore

● Presente: il più forte

● Il prossimo futuro – l’ignoto

● Futuro lontano – Cuore meccanico

● Medioevo – Signore delle tenebre

Si dovrebbe notare che Le decisioni che prendi influenzeranno il tuo modo di giocare ed evoluzione della storia.

Rimorchi

Lancio del trailer in diretta.

trailer pubblicitario.