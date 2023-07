Vieira: “Volevo giocare gli ultimi sei mesi per salutarmi”

ESPN. comLettura: due minuti.

Il portiere dell’Uruguay Sebastian Viera è stato ospite a ESPN 360 Dove Ha parlato con i membri del comitato del suo ritiro e ha ringraziato tutte le persone che lo hanno sostenuto strada attraverso calcio colombiano.

Vieira ha fornito i dettagli della festa di addio. Twitter: @JuniorClubSA

Il portiere ha confermato di voler passare un altro semestre per visitare gli stadi e salutare tutti i tifosi colombiani.

“Il calcio mi lascia con tanti amici, tante relazioni, c’è sempre stato rispetto tra colleghi e molta ammirazione tra tutti, quindi sono molto grato a tutte le squadre di calcio colombiane, ed era l’unica cosa che mi era rimasta, perché Volevo giocare gli ultimi sei mesi per dire addio a tutti i tiri ed essere in grado di rinchiudermi ovunque, era un dovere.disse Viera.

Inoltre, ha sottolineato che Gli sono piaciute molto le partite giocate all’Estadio Nemesio Camacho El Campín e Atanasio Girardot.

“Grazie a tutti i tifosi, mi è piaciuto molto andare a Bogotá, mi è piaciuto andare a Medellin, sono stadi dove il calcio vive davvero e mi hanno reso molto felice, indipendentemente dal risultato, ma l’atmosfera, come ti hanno fatto sentire, il rispetto e hanno sentito amore ovunque, quindi grazie a tutti per aver reso la mia vita calcistica in questi 12 anni.