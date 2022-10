Bundesliga: lo Schalke esonera Frank Kramer

Continua il “ballo delle sedie” sulle panchine della Bundesliga. Sono già tre gli allenatori licenziati in questa stagione. un Gerardo Siwan (Bayer Leverkusen) e Pellegrino Matarazzo (Stoccarda) Iscriviti ora Frank Kramer (Schalke).

L’avventura di Kramer a Gelsenkirchen è durata appena quattro mesi. Ha preso le redini della squadra a giugno, dopo che Mike Buskins ha riportato la squadra in Bundesliga.

Tuttavia, il ritorno dei “minatori” nell’élite non è stato come previsto. Lo Schalke 04 è penultimo con sei punti in 10 partite. Hanno vinto una partita e ne hanno perse quattro di fila. L’eliminazione della coppa contro l’Hoffenheim (5-1) è stata “l’ultima goccia”.

“Il nostro obiettivo è rimanere in Bundesliga. Fino alla fine eravamo convinti di poter cambiare le sorti della situazione attuale. Dal nostro punto di vista, è giunto il momento in cui dobbiamo apportare modifiche al personale”. Ha rassicurato il direttore sportivo, Reuven Schroeder, per giustificare l’addio di Kramer.

“Il modo in cui ci siamo presentati, soprattutto nelle trasferte di Leverkusen e Hoffenheim, non era degno dello Schalke 04”., ha influenzato il regista Peter Kennell. Gli assistenti di Kramer si alleneranno per il momento.