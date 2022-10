Le statistiche brutali di Tsitsipas in cui ha aggiunto il 99% di efficacia | Tour ATP

Stefanos Tsitsipas è il migliore in servizio “più vicino” in questa stagione.

L’analisi Infosys ATP Beyond The Numbers dei primi 10 giocatori della Pepperstone ATP Rankings per la stagione 2022 identifica il greco come il giocatore di punta con il maggior numero di servizi dopo aver guadagnato almeno due punti nelle sue partite di servizio. Tsitsipas ha tenuto 30/0, 40/0 e 40/15 superando un totale di 946 volte in questa stagione e servendo solo sette volte. È una statistica sorprendente, soprattutto se consideriamo che non viene rotta l’uno per cento (0,007%) delle volte in queste condizioni.

Il “più vicino” è un lanciatore di baseball specializzato portato a fine partita quando la sua squadra è in vantaggio. Il tuo compito è trasformare il vantaggio in una vittoria. Tsitsipas è perfetto dal punto di vista del servizio di tennis.

Stefanos Tsitsipas nel 2022

• Continua a servire dal 30/0: perse 4 partite di servizio su 366.

• Servito 40/0 – ha perso 0 su 269 partite.

• Servizio continuativo dal 15/40 – 3 partite perse dal 311.

• Combinato: 7 partite su 946 perse dal servizio.

• Rapporto di conservazione aggregato: 99,3%

La seguente ripartizione determina il comportamento dei primi 10 giocatori di 30/0, 40/0 e 40/15 al servizio.

Invio fisso da 0/30 (media primi 10 = 97,2%)

1. Stefanos Tsitsipas = 98,9% (362/366)

2 – Taylor Fritz = 98,6% (285/289)

3- Felix Auger-Aliassime = 97,5% (314/322))

30/0 offre un modo solido per iniziare una partita di servizio, ma il server ha guadagnato solo 2 dei 4 punti richiesti per la presentazione. Sembra che ci siano ancora molte opportunità per le cose per girare lato server. Non così per Tsitsipas, Fritz e Auger-Aliassime, che hanno chiuso la porta alle partite di servizio meglio di chiunque altro nella top 10.

Trasmissione statica da 0/40 (media top 10 = 99,5%)

1. Stefanos Tsitsipas = 100% (269/269)

1. Felix Auger-Aliassime = 100% (213/213))

1. Alexander Zverev = 100% (112/112))

1. Novak Djokovic = 100% (93/93)

Complessivamente, gli attuali primi dieci hanno perso il servizio solo 10 volte (1844/1854) in questa stagione quando erano in vantaggio per 40/0. Nessun giocatore attuale nella Top 10 ha perso più di due partite di servizio da 0-40. A partire dal set di dati, Maxime Cressy è l’unico giocatore dal 2015 ad essere in vantaggio per 40/0 più di 200 volte e a non perdere il servizio. In totale, da allora sono passate 275 volte dal 40/0.

Invio piatto di 40/15 (media top 10 = 98,1%)

1. Stefanos Tsitsipas = 99,0% (308/311))

2. Felix Auger – ALYSIM = 99,0% (287/290)

3- Alexander Zverev = 98,5% (133/135)

Il punteggio di 40/15 è ancora una volta un punteggio di vantaggio per il greco, che ha perso solo tre volte in 311 partite di servizio. È interessante notare che attualmente il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha perso il servizio da 40/15 in otto occasioni (247/255) in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore nella top ten.

Tsitsipas è attualmente al quinto posto nella classifica ATP e questa settimana gareggerà allo Stockholm Open. È a meno di 900 punti dai giocatori classificati tra il 2 e il 4 e solo 1.800 punti separano Tsitsipas dal numero uno del mondo, Alcaraz. Tsitsipas è in lizza per eguagliare o superare la sua posizione di terzo posto in carriera, e la massima serie è sicuramente in gioco se riuscirà a vincere ancora una volta le Nitto ATP Finals, cosa che ha fatto nel 2019.