Viene formato il Grupo Milenio per portare Dolce & Gabbana Italia nel mondo

Fondato nel 1985, il marchio dolce e GabbanaLe scommesse stanno rivoluzionando la moda oltre il mercato Per categorie come prodotti di bellezzaIl settore immobiliare è casa, ma porta sempre cultura Italiano Lusso in ogni passo che fanno.

Nell’intervista McKinsey & CompanyL’amministratore delegato dell’azienda, Alfonso Doles, ha sottolineato che l’idea dovrebbe piacere alle persone Italia Non solo quando Vai nel loro paese, ma quando lo scoprono I loro valori attraverso i loro prodotti.

“I nostri clienti ci scelgono per un certo stile di vita, per condividere un senso di appartenenza e perché sanno che ricevono un pezzo della nostra storia.”disse il direttore.

Insisteva sul fatto che le invenzioni erano per loro Sfrutta al massimo la tradizione Umanizzando il lavoro, “cosa Vuol dire che il lavoro delle persone è molto importante Ciò consente alle persone di svolgere il lavoro, anziché utilizzare la tecnologia per crearlo Negli spazi tecnologici Li aiuterà ad aggiungere valore”.

Il marchio è impegnato in segmenti come la bellezza e i prodotti per la casa. | Per gentile concessione di Mckinsey/Benedetta Pitscheider

Pertanto, nell’agosto 2022, dolce e Gabbana Annunciato il suo primo Gli sforzi per la sostenibilità sono uno sforzo collaborativo Con cinque marchi di moda di lusso chiamati Consorzio Re.Crea.

L’azienda mira a Gestire i prodotti tessili E alla moda Alla fine della loro vita utile e promuovere la ricerca e crescita Soluzioni innovative Raccolta differenziata.

“Lavorare nella comunità è una vera responsabilità sociale. “Credo che ogni prodotto abbia almeno un’anima dentro, e quell’anima, la passione e l’amore con cui è stato creato, gli permette di attirare più attenzione”Egli ha detto.

L’azienda sta anche valutando la possibilità di fusioni nelle sue attività Altri prodotti di bellezzacon i piani Per consolidare e migliorare il tuo portafoglio, questo include: Lanciare una linea di prodotti per la cura della pelle entro il 2025.

“Bisognerebbe creare un’azienda di moda che si concentri più sul piacere e sulla bellezza che sul lusso. Per fare ciò, devi attirare i tuoi clienti più fedeli e futuri, indipendentemente dalla loro età.Ha sottolineato.

L’azienda sta valutando la possibilità di aggiungere altri prodotti di bellezza alla propria attività. | Per gentile concessione di Mckinsey/Benedetta Pitscheider

Quando entrano in nuove categorie di prodotti, dicono: “Costruiamo prima Atelier sta studiando e incorporare nuove persone e talenti. Dopo Da lì, poco a poco, introduciamo i prodotti sul mercato Fornisce l’esperienza perfetta ai consumatori”.

“Abbiamo deciso di approfondire la nostra offerta di bellezza. Anche se non avevamo una sezione dedicata alla casa, avevamo tutti i nostri beni per la casa dolce e GabbanaCome i nostri negozi”Lui ha spiegato.

Dolce & Gabbana si impegna a fornire esperienze rilevanti ai consumatori. | Per gentile concessione di Mckinsey/Benedetta Pitscheider

​

EDD