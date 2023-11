L’Italia continua il suo slancio e sarà in finale a Siviglia

L’amore di Italia con Siviglia e con Coppa Billie Jean King continua il suo corso. Tutto è filato liscio da quando la squadra italiana ha messo piede nella casa di riposo. Studenti di Tatiana Corbin Ha guidato il proprio girone con mano ferma su Francia e Germania e non ha prolungato la sua miseria come prima squadra in assoluto a una fase finale dopo essere stata battuta in questa Coppa del Mondo femminile. Slovenia In due partite di singolare.

settimana di Martina Trevisan È vicino alla perfezione. Ha iniziato perdendo un set contro Alice Garnett, da cui era tornata nella partita, e il giorno successivo ha sconfitto Eva Lies, che era fuori questo sabato. Kaja Juwan L’unica sconfitta risale al doppio contro la Francia, 7-6, 6-3. Superando il 60% dei punti sulla prima di servizio, la 43esima testa di serie ha capitalizzato gli scarsi colpi della slovena andando nei punti più cruciali della partita, raccogliendo solo 11 tiri riusciti.









Il lavoro è stato completato da Gelsomino Paolini, attualmente sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera. Ha perso un set contro Caroline García, che ha vinto 2-1, battendo con forza Anna-Lena Fridtsam e ieri è riuscita a sconfiggere. Tamara Zidanzek In tre set (6-2, 4-6, 6-3) questa Billie Jean ha alzato la presenza dell’Italia nell’attesissima finale della Coppa del Re.

Italia!!!!! 🇮🇹L’Italia torna in finale per la prima volta dal 2013! #BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/thPBMFBkCz — Billie Jean King Cup (@BJKCup) 11 novembre 2023

Gli azzurri aspettano un rivale, che uscirà dalla partita di questo pomeriggio Repubblica Ceca e CanadaE questa domenica cercheranno il quinto titolo in questo torneo.