Vilagarcia funge da modello per l’istruzione universale in Italia

L’istruzione non comprende i confini. Un esempio di questo Programma Erasmus+ Trasforma i modi di fare le cose a livello di formazione e di studente in un crogiolo di risultati che aiutano a creare progressi positivi a livello globale. Con questo obiettivo, due insegnanti e otto studenti dall’Italia sono venuti a Vilagarcia per catturare la dinamica del lavoro. CIFP Fontecarmoa.

L’esperienza è più del piacere. Apprendimento bidirezionale Istituto di Istruzione Tecnico Professionale Spagna-Campinio de Spoleto Vilagarcia raddoppia al centro. Tutte le visite conducono a 10 giorni di conclusioni da implementare nella filosofia transsalpina nell’istruzione secondaria generale.

Autori incaricati della preparazione del report Maria Chiara Tarottiolli e Marilina Dominici sono docenti rispettivamente di spagnolo e di diritto ed economia politica.. Poiché non può essere da meno, anche l’esperienza degli studenti del CIFP Fontecarmoa sarà parte eloquente dei risultati. Per fare questo, condividono classi di diversi gradi adatte ai loro studi in Italia.

Come se non bastasse, il viaggio dalla vicina Roma ha incontrato ben poco oltre all’aspetto strettamente didattico. I migliori host. Dalla direzione al personale docente, compresi gli studenti, fanno tutto il possibile per coinvolgere i propri ospiti nelle dinamiche quotidiane. La vita fuori dalla classe si scontra con la mentalità italiana, con poco spazio per la diversità curriculare e una forte attenzione agli accademici rigorosi.

Il miglioramento della lingua spagnola è un valore aggiunto alle giornate condivise da docenti e studenti al CIFP Fontecarmoa. Pertanto anche l’italiano viene ascoltato e praticato allo stesso tempo. E quando sorge la buona volontà, avviene la comprensione oltre le lingue.

Un altro problema è che il profilo caratteristico del Centro di Formazione Professionale Integrato di Fontecarmova contrasta con il sistema di insegnamento prevalente in Italia. Lì viene mantenuta una formazione più generale anche nelle fasi precedenti al lancio nel mondo del lavoro.. Una differenza da evidenziare nel rapporto.

Dopo la visita, che si concluderà martedì, il modello di apprendistato spagnolo diventerà uno specchio da seguire. Un consiglio per iniziare a creare cambiamento nelle dinamiche educative. Un viaggio che è diventato un investimento nel progresso e nell’evoluzione delle tendenze educative basate sull’apprendimento di cose positive su altri paesi.

La presenza a Villagarcia della delegazione italiana non è passata inosservata al Consiglio, che ieri, attraverso Alberto Varela e Paola Maria, l’ha accolta nella Sala Nobile di Ravella.