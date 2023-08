L’Italia vende case a 1 euro: perché?

In una lotta Con l’obiettivo del controllo della popolazione, Alcuni comuni in Italia vendono case a 1 euro in cambio del fatto che il nuovo proprietario si occupi della ristrutturazione della casa.

Nell’anno in corso 2023, Molte città hanno alcune case in vendita a meno di 1 euroIl portale rileva che mira a “sviluppare aree in fase di spopolamento, tipicamente piccole città e villaggi”. Come il migliore.

L’iniziativa arriva mentre vari luoghi come scuole o centri sanitari sono chiusi a causa dello spopolamento.

Le case da 1 euro si trovano in vari luoghi come Taranto è una città situata nel sud Italia. In Puglia. Lo spopolamento del centro storico iniziò con il municipio della città che offriva alloggi a questo prezzo.

Un altro locale che ha deciso di far parte di questa iniziativa Il municipio di Caltagirone in Sicilia, che cerca anche di controllare la popolazione. Significativo La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002.

Città medievale TroinaIl comune collinare di La città di Ponnanaro o Cattolica EragliaAlcuni luoghi hanno aderito a questa lotta globale contro lo spopolamento e hanno iniziato a offrire alloggi a prezzi molto convenienti.

Quali sono i requisiti?

Per acquistare una di queste case a 1 euro, bisogna soddisfare una serie di requisiti, a seconda di dove si trova la casa. Importante Presentare un piano di riforma pochi mesi dopo l’acquisto. D’altra parte, se il tuo obiettivo è ottenere benefici economici, devi farlo Avvisare il consiglio comunale. Inoltre, dovresti Prenditi cura di tutte le spese di acquisto della casaSpese di trasferimento e notarili ecc.

Di seguito l’elenco delle città in cui è possibile trovare queste case ad un euro: