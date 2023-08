Una persona muore dopo che è scoppiato un incendio in un centro per disabili in Italia

Un incendio in una casa per anziani e disabili in Birmania, nel nord Italia, ha ucciso un residente e lasciato un’altra dozzina di persone intossicate lunedì mattina.

“Stamattina presto è scoppiato un incendio in un edificio che faceva parte di un ricovero per persone fragili e disabili”, ha scritto su Facebook il sindaco di Parma Michael Guerra. “Undici persone sono state ricoverate in ospedale e una, purtroppo, ha perso la vita”, ha aggiunto.

Lui…