Due uomini sono stati arrestati per aver venduto carte da collezione acquistate con banconote false in Italia

Madrid, 14 agosto (Europe Press) –

Gli agenti della polizia nazionale hanno arrestato due uomini che vendevano carte da collezione ottenute con banconote contraffatte in Italia, ha detto lunedì l’alto quartier generale della polizia nazionale a Madrid in un comunicato.

L’indagine è iniziata a seguito di una denuncia secondo cui un dipendente di un’agenzia specializzata nel quartiere madrileno di Chambéry ha ricevuto diverse di queste lettere da due persone per 2.100 euro. Durante l’operazione i venditori gli hanno consegnato 137 carte e otto aghi del valore di 50.000 euro, che hanno destato sospetti sul gestore del locale.

Quest’ultimo, dopo una ricerca su forum specializzati, ha scoperto che un collezionista era stato truffato in Italia, vendendo carte identiche e ricevendo banconote false. A causa di questi fatti, il 14 luglio, la polizia ha avviato un’operazione culminata con l’arresto dei due uomini quando erano pronti a compiere una nuova operazione.

Al momento dell’arresto i malviventi hanno portato via tutta la merce e quasi 3.000 euro in contanti. Inoltre, uno dei detenuti aveva un mandato di cattura per un’altra frode commessa per pagare un orologio di fascia alta con banconote false.