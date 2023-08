Concerto in; Un viaggio nel cuore dell’Italia Grupo Milenio

Rodrigo Bengoechea nasce da un profondo amore per l’Italia, il suo patrimonio, la musica e la cultura e dal desiderio di promuovere lo scambio culturale tra il Messico e il paese europeo. “Italia: Concerto in”Un’esperienza musicale multisensoriale che abilita il prossimo 30 agosto a Casa Manuel MX.

Originario di Veracruz, Rodrigo Bengocchia ha trovato il suo amore per l’Italia attraverso la musica e l’esperienza. Nel 2007 il cantante ha avuto l’opportunità di vivere per un periodo in campagna; Gli amici lo hanno introdotto alle molte somiglianze tra le due culture (italiana e messicana) nel cibo, nell’architettura e nell’arte e lo hanno ispirato ad imparare la lingua, i suoi dialetti e le sue usanze da solo.

“Il mio interesse per l’Italia nasce attraverso la musica. Come cantante cercavo ispirazione, e una delle fonti che mi ha aiutato a trovare il mio stile è stata la musica in italiano. Attraverso i miei studi ho avuto l’opportunità di vivere in Europa per un po’ e la mia gli amici erano per lo più italiani, di diverse regioni; da Roma, dalla Sicilia, da Padova… ho capito quanto siamo vicini”, ha commentato Bengocchia.

La sua formazione artistica è cresciuta di pari passo con la sua passione per l’Italia ed entrambi gli impulsi lo hanno portato a sviluppare un primo approccio. “Italia: Concerto in”. Ispirato da artisti come Josh Groban e Marco Menconi, Rodrigo ha implementato i suoi interessi artistici nello sviluppo di un concerto che onora la musica italiana da una prospettiva messicana.

“Il progetto stesso sta crescendo e crescendo. È iniziato molto spontaneamente con la necessità di condividere con il pubblico questo legame universale con l’Italia attraverso la musica, la gastronomia, molti elementi (…). C’era molto amore, molto condiviso interesse, non era personale, ma universale, stiamo aumentando”, ha evidenziato.

Una delle sfide più complesse, però, è quella di elaborare questa esperienza con la responsabilità che merita, cioè l’impegno a condividere i dettagli di una cultura lontana dalla propria in modo rispettoso, informato e obiettivo. In tal senso, “Italia: Concerto in” Ha già il sostegno e l’approvazione di diverse persone vicine al Paese europeo (persone della Camera di Commercio Italiana in Messico).

“Quando inizi a cantare c’è una responsabilità culturale quando dici la tua cultura. Dirigo il concerto in spagnolo e italiano, parlo sempre in entrambe le lingue per creare questa atmosfera e l’italiano, e quello che voglio è che più persone nel comunità italiana di mescolarsi con la comunità messicana per creare quest’arte. Il progetto è continuo e perenne. Permettendo incontri. Penso che sia un progetto perenne, non lo vedo con una data di completamento specifica, perché mi rendo conto che quando qualcosa è come reale come la vita di un paese, dovrebbe risuonare”, ha dichiarato il cantante.

Una cena ispirata alla gastronomia italiana fa parte dell’esperienza | Speciale

Cena a lume di candela e concerto



Questa esperienza multisensoriale ha luogo Manuale della casa MXUn luogo molto adatto per il Messico (e Città del Messico), aggiunge un’atmosfera diversa al concerto, dove viene servita anche una tipica cena italiana come parte dell’esperienza completa.

“(Italia: Concerto in) È stata un’esperienza esclusiva per 20 persone nel fantastico luogo Casa Manuel, la casa del primo stilista messicano Manuel Mendez (…) Quando hanno iniziato a parlare delle dimensioni della casa, la gente è andata lì e Manuel Mendez l’ha decorata , e mi sono sentito connesso. “Italia: Concerto in” È il calore della nostalgia e cerca di ritrarre il passato, faresti un viaggio in Italia senza andarci”, ha spiegato Rodrigo Bengocchia.

A proposito del set, il cantante ha spiegato che affronterà classici italiani contemporanei, temi classici del cinema italiano e ballate contemporanee, con artisti come Tiziano Ferro, Laura Pausini e Marco Menconi come ispirazioni, oltre a film come “Cinema Paradiso”. “Il Postino”, “La vita è bella”, tra gli altri: “È quello che cerco in un concerto. Anche se vieni solo, solo, solo, sarai accolto. Benvenuto”.





Costi dell’Italia: Il Concerto

Il concerto costa $ 1.100 pesos a persona e include una cena di quattro portate basata su un menu mediterraneo e bevande ricaricabili. È limitato a 20 partecipanti.

L’orario di accesso per l’esperienza del 30 agosto è alle 20:00 (le porte chiudono alle 20:30) presso le strutture di Casa Manuel MX.

Info & Prenotazioni: @italiailconcertomx Cell: 5513090247 / 5513090219