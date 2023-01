Vin Diesel apparirà in Avatar: Il senso dell’acqua? Le voci più folli hanno un’origine e una storia affascinante alle spalle

Ci sono voci? Leggende metropolitane cinematografiche Che finisce per permeare gli spettatori in un modo che non può essere curato. vin Diesel caduto dentro 2019 gruppo di tiro con l’arco Avatar: Senso dell’acquaCondividendo la sua esperienza attraverso Instagram. Molti pensavano che una stella Il veloce e il furioso Hanno girato una piccola interruzione nella colossale storia di James Cameron, Sto già preparando un sacco di sequel. poi, Vin Diesel è in Avatar 2?

L’uscita di Vin Diesel Avatar: Senso dell’acqua? La voce è vera?

Risposta breve: no. Quando prima Avatar: Senso dell’acquaMolti si aspettavano di vederlo Una specie di cameo di Vin Diesel nel film, oltre a un cast corale che include diversi personaggi del film del 2009 e i discendenti di Jake Sully e Neytiri. proprio adesso, con ca $ 2 miliardi E a suo meritoE gli spettatori si chiedono se fosse Diesel Avrebbe potuto essere uno dei balenieri Na’vi o della Repubblica Democratica Tedesca che vagano per gli oceani di Pandorafacendo un cameo sullo sfondo o anche un piccolo ruolo Nel prossimo periodo che verrà nei prossimi anni.

Vin Diesel non funziona Avatar: Senso dell’acqua Nessuna interferenza è stata registrata neanche nelle consegne successive. il Il produttore Jon Landauamico di lunga data e collaboratore di James Cameron TitanicoE spiegato a impero Che tutto è stato estrapolato dal contesto e che la visita al sito ha causato più problemi del previsto. “Vin Diesel era un fan. È venuto un giorno, ha visitato il posto per vedere cosa stavamo facendo e la gente ha preso tutto fuori dal contesto”.spiega Landau.

“ L’attore è stato abbandonato dalle riprese e molti pensavano che fosse coinvolto in un cameo

in base al prodotto, Non c’è traccia di gasolio Avatar: Senso dell’acqua o in futuro, in quanto l’attore afferma nel suo video che James Cameron “era una delle persone di Hollywood con cui non vedevo l’ora di lavorare e imparare”. Siamo di fronte a un problema dell’effetto Mandela? In ogni caso, Diesel dovrà tentare la fortuna al botteghino veloce 10e sta per diventare il film più costoso della storia.

Avatar: Senso dell’acqua Disponibile nei teatri e Presto su Disney+.