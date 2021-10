La festa di Halloween è con noi un altro anno per accompagnarci con trepidazione e divertimento. Sebbene quest’anno non abbiamo ricevuto tanti titoli di genere horror come abbiamo goduto negli anni precedenti, il catalogo di Xbox Game Pass ha molti titoli che potrebbero accompagnare queste date di conseguenza.

A questo proposito, se non l’hai ancora giocato, potresti essere interessato a saperlo Visage riceve un aggiornamento della console di nuova generazione giusto in tempo per Halloween. Il titolo horror è fortemente ispirato a PT, la demo giocabile di quello che doveva essere Silent Hill di Hideo Kojima, e ha ricevuto un aggiornamento che lo migliora per Xbox Series X/S e PS5 in modo che gli utenti possano apprezzarlo. Il modo migliore possibile prima di Halloween.

TristeSquare StudioGli sviluppatori del titolo hanno commentato che con questo aggiornamento possiamo aspettarci miglioramenti grafici che portano il titolo fino alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo, tempi di caricamento migliori e altri miglioramenti visivi.

Visage riceve un aggiornamento della console di nuova generazione giusto in tempo per Halloween

Visage è disponibile per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass Per Xbox One, Microsoft Windows e ora anche Xbox Series X e Series S, giunti al servizio di Microsoft Durante il mese di ottobre. Al di fuori di esso, è disponibile anche per Playstation 4 e Playstation 5.

Controller di gioco cablato Razer Wolverine V2 per Xbox One + Xbox Series X/S + PC, 2 pulsanti multifunzione, pulsanti di azione e pannello di controllo, modalità trigger Costruito per la precisione e il controllo: l’ergonomia del controller ti offre una presa naturale che assicura un’interazione agile e precisa con i pulsanti, mentre il design anatomico sagomato e le impugnature in gomma antiscivolo ti consentono di giocare tutto il giorno a un livello ottimale

Pulsanti frontali con ripristino aggiuntivo: due pulsanti multifunzione sulla parte anteriore della console possono essere riassegnati impostando il controller Xbox Razer per darti controllo e gameplay personalizzati

Pulsanti e bilanciere robotici Razer Touch – Aumenta il livello con la traversa tattile meccanizzata Razer e le traverse tattili meccanizzate Razer; Si attiva in modo reattivo con un tocco morbido quando esegui i tuoi movimenti

Ultimo aggiornamento il 24/12/2020. Prezzi e disponibilità possono differire da quelli pubblicati. SomosXbox può guadagnare commissioni sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.