VW Camiones esporta più di 20 veicoli per la distribuzione Coca-Cola in Guatemala e Haiti su PortalAutomotriz.com

I modelli saranno utilizzati per il trasporto di bevande su lunghe distanze in entrambi i paesi. In totale, ci sono 10 unità di Constellation 24.280 V-Tronic, altre sette di Constellation 17.280 V-Tronic e altre cinque di Constellation 31.320.

Il Guatemala è la destinazione per unità di 24 e 17 tonnellate di peso lordo lordo. I camion operano con un profilo ribassato realizzato al 100% in alluminio per coprire il percorso di due lattine di Coca-Cola nel paese, Los Volcanes e Abasa. Era già dotato di tecnologia Euro 5, che è stata una delle differenze per il cliente, che ha apprezzato anche l’aumento della produttività e del comfort con i due modelli.

“Stiamo rafforzando la nostra posizione nel mercato guatemalteco. Negli ultimi anni abbiamo aumentato la nostra quota e il settore delle bevande è diventato un grande partner in questa impresa. Questo perché offriamo il prodotto con le caratteristiche che il cliente desidera”, Fernando Madrid, consulente commerciale per le vendite internazionali del complesso, responsabile del business in Guatemala.

VW Camiones y Autobuses è ad Haiti da 15 anni e celebra questo traguardo con un ordine specificamente progettato per far funzionare Coca-Cola nel paese: le cinque unità della Constellation 31320 sono state convertite in potenza meccanica e sono arrivate nel paese per lavorare con semirimorchi per il trasporto di bevande.

“Siamo pronti a soddisfare le applicazioni più diverse, seguendo la nostra filosofia di ‘meno vuoi, hai bisogno di più’. Per questo, abbiamo un team specializzato nella personalizzazione dei nostri veicoli e operazioni in base alla domanda dei clienti”, afferma Guilherme Oliveira, commerciale consulente per le vendite internazionali per il conglomerato che serve Haiti.