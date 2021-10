L’attaccante Albo Luis Amarilla ripete la chiamata con il Paraguay per il pareggio | calcio | Gli sport

“Totín” è chiamato per le date triple settembre e ottobre. L’attaccante della Liga de Quito ha esordito con l’Albirroja contro l’Ecuador a Casa Blanca.

Gustavo Gómez e Miguel Almiron fanno parte della lista dei convocati dall’estero presentata venerdì questa settimana. L’allenatore argentino del Paraguay Guillermo Barros Schelotto tiene Luis Amarilla sul libro pagaAttaccante della Liga de Quito per play-off Mondiali Qatar 2022 contro Cile e Colombia.

Gomez e Almiron sono vecchie conoscenze dell’allenatore, che li ha indirizzati a Lanus in Argentina, da parte sua, Toten Amarilla conferma il suo buon tempo con Los Albus in LigaPro, in quello che sarà l’ultimo prolungamento del suo legame con il club ecuadoriano, una volta La dirigenza universitaria ha annunciato che la sua continuazione non sarebbe stata possibile a causa della questione economica. I suoi diritti sportivi appartengono all’argentino Velez Sarsfield.

Durante una conferenza stampa tenutasi nel complesso sportivo della squadra nazionale ad Ibani, alla periferia di Asuncion, Il tecnico argentino ha annunciato i 23 giocatori selezionati dall’estero, a cui verrà aggiunto in seguito l’ambiente locale.

“Ci sono altri giocatori che ci saranno in futuro e sicuramente saranno importanti come questi. Questi sono quelli che pensiamo dall’esterno che dovrebbe essere oggi Su quello che faremo nelle partite con Cile e Colombia”, ha detto Barros Schelotto.

Inoltre, parla di Il caso dei fratelli Oscar e Angel Romero, Loro chi sono nessun club Da quando hanno lasciato il San Lorenzo argentino ad agosto.

“Penso che Sono giocatori della nazionale, Purtroppo oggi non hanno una squadra e non sono al massimo della forma. Ha spiegato che proviamo una settimana per poterli allenare, aggiungiamo minuti con loro, sia dal punto di vista umano che da quello sportivo”.

Come è stato sottolineato L’idea è di “muoverli il più possibile come giocatori” Prima delle partite successive, poi decise.

Paro Chilotto è stato nominato allenatore della nazionale del Paraguay il 21 ottobre A sostituire il connazionale Eduardo Perizzo.

A quest’ora, Perugia è ottava nelle Qualificazioni Sudamericane con 12 punti, a quattro delle quinte selezioni che si trovano nell’area replay, Uruguay. (Dottoressa)

Convocato dall’estero:

portieri: Anthony Silva (Puebla, Messico) e Gerardo Ortiz (Lance Caldas, Colorado).

Difensori: Gustavo Gomez (Palmeiras, Brasile), Junior Alonso (Atletico Mineiro, Brasile), Fabian Balbuena (Dinamo Mosca, Russia), Omar Alderet (Valencia, Spagna), Hector David Martinez (River Plate, Argentina), Juan Escobar ( Cruz Azul ). , Messico), Robert Rojas (River Plate, Argentina) e Santiago Arzamendia (Cadice, Spagna).

Centrocampisti: Jorge Morel (Lanos, Argentina), Andres Cubas (Nimes, Francia), Richard Sanchez (America, Messico), Matias Villasanti (Gremio, Brasile), Matias Rojas (Racing, Argentina), Brian Ojeda (Nottingham Forest, Inghilterra), Celso Ortiz (Monterrey, Messico), Brian Samudio (Toluca, Messico), Alejandro Romero Gamara (Al Taawun, Arabia Saudita) e Miguel Almiron (Newcastle United, Inghilterra).

Attaccanti: Antonio Sanabria (Torino, Italia), Carlos Gonzalez (Tigres, Messico) e Luis Amarilla (Liga de Quito, ECU).