Visita la Riserva di Las Piedras, uno spazio dove impari a conservare e produrre in modo sano

Il tour nell’ambito del programma di educazione ambientale consente alle nuove generazioni di connettersi con questa esperienza in cui le specie più pure di flora e fauna locali convivono con un modello di produzione sano per l’ambiente.

La classe 3 della scuola n. 3 "Tomás de Rocamora" ha fatto una visita guidata alla riserva Hanno camminato lungo i sentieri delle foreste indigene e hanno conosciuto le acque cristalline del torrente Las Piedras, in questo modo avrebbero apprezzato e comunicato con la flora e la fauna locali, goduto del paesaggio e apprezzato questi spazi naturali dove ci sono Più di 200 specie autoctone come espinillo, algarrobo, ñandubay e quebracho blanco, tra molti altri, oltre a più di 100 specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e pesci. Lo sapevano anche loro Settore dell'agroproduzione ambientale e impianto di bioinput Possono vedere che il cibo può essere prodotto senza la necessità di utilizzare input o tossine importati.

Le pietre sono visitate in una cornice Programma di educazione ambientaleÈ lui che lavora tutto l’anno nelle scuole con studenti di ogni ordine e grado e che, tra le tante attività, ha diretto le visite all’Ecoparque ea Las Piedras. Le visite sono inquadrate in un programma didattico Include il lavoro in classe e il lavoro con i vicini.

Un’opzione per scoprirlo tutto l’anno

Riserva Naturale di Las Piedras., una delle opzioni più interessanti che la città ha da offrire. La riserva si trova all’ingresso nord della città, a soli 15 minuti dal centro cittadino, all’incrocio del torrente Las Piedras con il fiume Gualeguaychú, ed è di proprietà dello stato municipale su un’area di 312 ettari.