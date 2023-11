Vuoi che il tuo nome venga inciso nello spazio? In questo modo potrai partecipare.

“Potresti aver sentito che puoi inviare il tuo nome su Europa, la luna di Giove, se agisci entro il 31 dicembre. Ma sai come? nome “Viaggerai davvero sulla nostra navicella spaziale quando verrà lanciata l’anno prossimo?” una pentola Il suo progetto, che invita i cittadini del mondo a parteciparvi.

Questo è tutto una pentola È stato lanciato un appello affinché tu possa lasciare la tua firma su un dispositivo che la NASA metterà nello spazio con una poesia che fa riferimento a Giove. Il messaggio può essere scaricato per conservarlo come ricordo. Il termine per partecipare è fino al 31 dicembre.

La NASA spiega che i nomi viaggeranno a bordo della navicella spaziale Europa Clipper mentre percorrerà 1,8 miliardi di miglia, o quasi 2,6 miliardi di chilometri, verso questa luna ghiacciata, dove l’oceano si nasconde sotto uno strato esterno ghiacciato.

L’agenzia spaziale afferma che finora sono stati presentati circa 700.000 nomi. Una volta raccolti tutti i nomi, i tecnici del Laboratorio di Microstrumentazione del Jet Propulsion Laboratory della NASA, nel sud della California, utilizzeranno un fascio di elettroni per stamparli su un microchip di silicio delle dimensioni di una monetina.

Il chip sarà attaccato ad una placca metallica su cui è incisa la poesia originale “In Praise of Mystery” scritta dal poeta laureato americano Ada Limone Per celebrare la missione. Viaggiando all’esterno della navicella spaziale, la poesia e i nomi serviranno come un messaggio in una bottiglia mentre effettuano quasi 50 sorvoli del mondo oceanico.

La missione registrerà 800 milioni di chilometri (500 milioni di miglia) durante queste orbite mentre il carico utile di strumenti scientifici della navicella spaziale raccoglierà dati sull’oceano sotterraneo di Europa, sulla crosta di ghiaccio e sull’atmosfera per determinare se la Luna potrebbe supportare la vita.

La NASA ha una pagina disponibile in modo che tu possa partecipare. (Immagine: schermata)

Una volta completato l’assemblaggio dell’Europa Clipper al JPL, l’orbiter verrà spedito al Kennedy Space Center della NASA in Florida in preparazione per il lancio nell’ottobre 2024.

“Message in a Bottle” si basa sulla lunga tradizione della NASA di trasmettere messaggi stimolanti a bordo di veicoli spaziali che hanno esplorato il nostro sistema solare e oltre. Il programma mira a stimolare l’immaginazione delle persone di tutto il mondo proprio come fece la navicella spaziale Voyager nel 1977, inviando indietro una capsula del tempo contenente suoni e immagini che riflettono la diversità della vita sulla Terra.

Se vuoi partecipare puoi accedere al portale Europa Clipper della NASA Ha una versione spagnola.