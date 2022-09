Wakea Experience propone uno spazio per separare e svolgere attività di team building

In generale, le organizzazioni si sforzano di mantenere un ambiente di lavoro armonioso, poiché ciò si traduce in una maggiore produttività e consente di raggiungere gli obiettivi aziendali. Per questo molte aziende ricorrono agli eventi squadra di costruzione o evento aziendale. Queste attività sono solitamente organizzate per rafforzare le relazioni personali in luoghi come quelli che offri esperienza di wakia A Madrid, è stato adattato per garantire che le dinamiche siano sviluppate con successo.

Che cos’è un file squadra di costruzione?

Il squadra di costruzione o evento aziendale si riferisce a un gruppo Attività volte a migliorare le prestazioni del gruppo di lavoro. Tra le iniziative più comuni implementate nell’ambito di queste proposte ci sono cene e feste, nonostante altre dinamiche negli ultimi anni come palline di verniceIl stanza di fugae videogiochi e vari sport tradizionali e d’avventura come kayakIl canottaggio Paracadutismo.

Inoltre, è necessario notare che la tecnologia squadra di costruzione Si svolge al di fuori dell’orario di lavoro e delle strutture aziendali con l’obiettivo di favorire le relazioni in un ambiente più rilassato, lontano dalla quotidianità.

in ogni caso, il squadra di costruzione Non consiste solo nel fare varie attività ricreative, lo è Uno strumento utile per lo sviluppo dell’organizzazione. Per questo motivo disporre di spazi come quello offerto dalla Wakea Experience è importante per garantire il successo di questo tipo di iniziative.

La scelta migliore per celebrare un evento squadra di costruzione

Uno dei centri ricreativi più richiesti per implementare queste proposte è Wakea Experience, un’azienda con più di cinque anni di esperienza negli sport acquatici e nella ricreazione.

Situato a San Martín de Valdeiglesias, Wakea ha Installazione di 1000 mq e più di 14 km navigabili.

Inoltre dispone di un piano superiore dove si trovano un ristorante con grill, una gelateria e un ristorante Raffreddare Per degustare cocktail, parco giochi, amache e le migliori viste per scattare foto.

Nel seminterrato invece ci sono vari servizi, come lettini balinesi, solarium o spiaggia artificiale, tra gli altri. Inoltre, il luogo è completamente attrezzato per praticare sport acquatici come Kayak, tavola da surf, moto d’acqua, veliero, pedalò, skateboard acquoso o surf canottaggio.

In questo modo, l’azienda lo garantisce Ogni esperienza è unicaqualità e secondo le esigenze dei propri clienti.