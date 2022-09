Warzone 2 avrà punti di interesse basati su mappe iconiche

Se non si verificano inconvenienti imprevisti, potremo goderne alla fine di quest’anno zona di guerra 2la nuova generazione di sole battaglia reale Il più popolare al momento. Sebbene i dettagli ufficiali dello stesso siano scarsi, Perdite varie Hanno sviluppato alcune delle loro principali novità. Oggi ti portiamo nuove informazioni sul gioco, incluso ciò che puoi aspettarti dalla sua nuova mappa.

Dopo Verdansk e la discutibile caldera, zona di guerra 2 Ci porterà su una mappa completamente nuova. Nel recente passato, abbiamo appreso che l’intento di Infinity Ward era quello di aggiungere Punti di interesse basati su scenari simbolici epici; Molti di loro affermano Sarà disponibile anche in modalità multiplayer call of duty guerra moderna 2.

Secondo le informazioni ricevute da perdente metaforache è trapelato Call of Duty Solitamente affidabile, mappa zona di guerra 2 Avrà aree ampiamente conosciute dai fan del franchise. di tra di esso “alto aumento”, che è una mappa molto popolare che si distingue per il suo gameplay verticale e il movimento intenso. Il leaker menziona anche che i giocatori potranno utilizzare l’elicottero situato in questo edificio.

Grattacielo in “Modern Warfare 2”

Al di là dello scenario, Metaphor fornisce altri dettagli interessanti per quanto riguarda il gameplay zona di guerra 2. Ad esempio, questo garantisce Sulla mappa ci saranno personaggi non giocabili la cui presenza sarà casuale. Riteniamo, ovviamente, che si tratti di personaggi non giocabili che parteciperanno agli scontri, altrimenti non avrebbe senso combinarli.

Indica inoltre che sarà possibile saccheggiare interi contenitori, influenzando la prossima novità. Presumibilmente, Ci saranno zaini cargo di diverse capacità, cioè, i giocatori dovrebbero cercare quelli con più abilità se non vogliono che manchino risorse e armi. La domanda che sorge in questa fase è: ci sarà la possibilità di trasportare altre due armi principali zona di guerra 2? Sarebbe interessante, senza dubbio.

Si dice anche questo zona di guerra 2invece di avere una nuvola di gas velenosi per limitare l’estensione della mappa, avrai solo un file tempesta di sabbia. Per quanto riguarda i veicoli, i loro pneumatici possono esplodere dopo essere stati attaccati. Infine, Infinity Ward prevede di aggiungere nuovi contratti Per aggiungere più varietà alla tua esperienza di gioco.

Non è da escludere la presenza di Infiniti Ward zona di guerra 2 15 settembreIl giorno in cui rivelano tutto sul multiplayer call of duty guerra moderna 2. Per quanto riguarda quest’ultimo, tra l’altro, si vocifera anche del ritorno di mappe iconiche come “Estate”, “Terminal”, “Favela”, “High Rise”, “Afghani” o “Kwari”. Tuttavia, potrebbero arrivare durante il secondo anno di gioco come contenuto scaricabile, poiché lo studio californiano vuole prima evidenziare i nuovi scenari.

Ricorda che puoi anche goderti la versione di prova di guerra moderna 2, purché lo prenoti nella sua versione digitale. Gli utenti Xbox e PC, dal canto loro, potranno fare lo stesso dal 22 al 26 dello stesso mese.