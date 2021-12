WhatsApp | Elenco di tutte le funzioni che l’app ha lanciato ufficialmente nel 2021 | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | tecnologia | virale | capodanno | Strumenti | 2022 | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Non c’è dubbio che il 2021 sia stato un anno molto produttivo per lui Il WhatsAppNon solo hanno guadagnato più utenti, ma hanno anche migliorato positivamente la loro piattaforma in termini di sicurezza e privacy, che è ciò che molti utenti di Internet chiedono da tempo. Inoltre, molte funzionalità importanti non sono state lanciate prima e, sebbene il processo sia graduale, i tuoi clienti sono molto contenti di ciò che hanno fatto. Questa volta menzioneremo tutti gli strumenti che l’app verde ha lanciato ufficialmente.

QUESTE SONO LE FUNZIONALITÀ LANCIATE SU WHATSAPP NEL 2021

Termini di servizio

L’app pubblica è iniziata con una delle sue peggiori crisi, perdendo un gran numero di utenti dopo aver segnalato che se non avessero accettato i loro nuovi “Termini di servizio”, alcune funzioni avrebbero smesso di funzionare nel tempo. WabetaInfo. Quali sono le nuove politiche? In cui i tuoi dati sarebbero stati condivisi con il resto dei servizi di Facebook, all’inizio era obbligatorio, poi sono tornati quando le persone hanno iniziato a migrare verso altre app di messaggistica come Telegram o Signal.

Importa pacchetti di adesivi animati

Successivamente, per marzo, è stata inclusa una funzione che consente di importare pacchetti di adesivi da contatti di terze parti da Il WhatsApp Per sistemi operativi Apple iOS e Android.

Chiamate WhatsApp dal desktop

Il meccanismo di comunicazione è stato implementato anche tramite WhatsApp Desktop, che è completamente privato e sicuro in quanto dotato di crittografia end-to-end. Le chiamate di gruppo arriveranno in questa versione desktop del 2022?

Note vocali al doppio della velocità

Ad aprile, WhatsApp ha sorpreso gli utenti, che ora possono riprodurre messaggi vocali a velocità 1,5X e 2X, l’ultima delle quali ti farà risparmiare metà del tempo che dura effettivamente il memo vocale.

Timer messaggi e display una volta

In una conversazione che Mark Zuckerberg e Will Cathcart hanno avuto con il broker tecnologico WabetaInfo, hai detto che stanno arrivando i widget: timer di messaggio predefinito e visualizzazione singola o visualizzazione una tantum. Queste opzioni sono già disponibili in Il WhatsAppIl primo è che i messaggi vengono eliminati automaticamente entro 24 ore, 7 giorni o tre mesi, mentre il secondo elimina rapidamente la foto che hai inviato dopo che il destinatario ha finito di visualizzarla, il che significa che non verrà salvata.

Nuovo file e foto di migliore qualità

WhatsApp ha lanciato un nuovo modo per mantenere le tue chat nell’archivio. Inoltre, dispone di un nuovo strumento per l’invio di immagini con la migliore qualità possibile (HD).

Backup crittografati

Cosa hanno chiesto in molti? Il WhatsApp È crittografato? Non prima, ma ora, Meta ha stabilito la crittografia end-to-end per questi file, il che significa che nemmeno la piattaforma stessa può vedere cosa c’è nella cronologia della chat.

