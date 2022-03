WhatsApp sta testando l’opzione per nascondere l’immagine e il tempo di chiamata di contatti specifici | Dottor Techno | rivista

WhatsApp implementato nell’ultima versione beta per Android a Nuova opzione che consente agli utenti di nascondere la propria immagine del profilo e il tempo di connessione per i contatti selezionati manualmente.

Finora, l’app di messaggistica ti consente di scegliere questa opzione solo per gli stati, perché durante la visualizzazione del menu sulla privacy per questi stati, offriva tre alternative di visualizzazione:I miei contatti“,”I miei contatti, tranne…‘ E il ‘Basta condividere con…”.

Tuttavia, come notato WABetaInfo Nel nuovo aggiornamento beta di Google Play, versione 2.22.8.9 di WhatsApp per Android, questa opzione è stata ampliata per includere l’immagine del profilo, le informazioni di contatto e la sezione dell’ora dell’ultima connessione.

Questa opzione non è nuova, da allora L’app di messaggistica sta iniziando a essere testata nelle versioni beta Versioni precedenti di Android e iOS, testate per tutto il 2021.

Tuttavia, questa funzione è stata resa disponibile ad alcuni beta tester e pochissime persone sono state in grado di testarne la funzionalità.

Ora, quel limite è stato esteso, quindi Chi volesse provarlo dovrebbe scaricare l’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.22.8.9.

Una volta installati, devono accedere al menu delle impostazioni di WhatsApp, toccare “Account”, quindi “Privacy” e verificare chi può vedere le proprie informazioni personali.

Quindi, all'”ultima volta” della connessione, come in “Foto del profilo”, “Informazioni” e “Stato”, verranno visualizzate quattro opzioni: “Tutti”, “I miei contatti” e “I miei contatti, tranne . . ‘ Nessuno’.

WhatsApp ricorda che quegli utenti che hanno spuntato l’opzione “I miei contatti, tranne…” Inoltre, non saranno in grado di vedere l’ultimo contatto di queste persone. (me)