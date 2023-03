Women’s Champions League: diretta Roma – Barcellona

Last minute Roma – Barcellona, ​​diretta streaming | Champions League femminile

aggiornare

Buona notte!!! Benvenuto in una grande notte europea di calcio. Roma e Barcellona Facce viste dentro Quarti di finale della UEFA Women’s Champions League. Lui Stadio Olimpico di Roma testimonierà La prima partita è un pareggio tra i giocatori delle due squadre.

IL L’arrivo della Roma capolista della prima divisione E otto punti dalla Juventus. Lui Squadra Alessandro Spogna Ha già vinto il titolo in questa stagione, e Supercoppail quale è in Finale di Coppa Dove affronteranno la Juventus. Nella fase a gironi di cui faceva parte Gruppo B Il concorrente di stasera era al secondo posto dopo un pareggio e una sconfitta contro il Wolfsburg.

Lui FCB Arrivano dopo la vittoria in campionato dello scorso fine settimana contro il Valencia e questa settimana ricevono Il Real Madrid è allo stadio di Johan Cruyff quindi sarà una partita classica. Lui Collezione di Jonathan Giraldez è stato il primo ad entrare gruppo d Con cinque vittorie su sei partite giocate nella fase a gironi a causa della sconfitta in Germania contro il Bayern Monaco. Se il Barcellona è testa di serie in semifinale, dovrà affrontare Quinto consecutivo per l’Azulgrana.

Lui Lo Stadi Olimpico apre le sue porte per accogliere oltre 35.000 tifosi Chi ha acquistato i biglietti per vivere i quarti di finale di Champions League. Anche le restanti partite si giocheranno in otto grandi stadi.

Si giocherà il ritorno La prossima settimana a Barcellona alle 18:45 Per prendere una decisione definitiva sulla squadra che avanzerà alla fase successiva della competizione europea.

Insomma, si parte con l’ultima ora, alleanze e minuto per minuto del match. Resta e provalo con noi a Marca.com e Marca Radio Per non perderti nulla di ciò che accade a Roma.