Xiaomi introduce la famiglia Redmi Note 11; Caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha presentato la sua nuova linea di smartphone Redmi Note 11È una famiglia di dispositivi mobili composta da tre versioni: Standard, Pro e Pro +, l’ultima opzione con un’opzione fino a Ricarica rapida da 120 W e la batteria si ricarica completamente in 15 minuti.

Il nuovo Redmi Note 11 Pro+ promette di caricare la batteria da 4.500 mAh in soli 15 minuti, ha affermato la società in una nota.

Inoltre, contiene un processore MediaTek Dimensity 920 (che contiene anche il Redmi Note 11 Pro)È dotato di un display Samsung AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz, nonché una risoluzione di 2400 x 1080 pixel.

Il Redmi Note 11 Pro+ non è molto diverso dal Redmi Note 11 Pro, in quanto condivide molte caratteristiche, come il processore o le dimensioni dello schermo. Tuttavia, ci sono due differenze fondamentali: Redmi Note 11 Pro supporta la ricarica da 67 W con una ricarica completa in 43 minuti e la sua capacità della batteria è di 5160 mAh..

Entrambi hanno un sistema audio stereo JBL con Dolby Atmos e opzioni RAM da 6 o 8 GB, così come lo stoccaggio 128 GB o 256 GB.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il sensore principale è 108 MP con tecnologia di fusione 9 in 1 (più grandangolo da 8 MP con campo visivo di 120 gradi e teleobiettivo da 2 MP) e 16 MP su FotografiaÈ dotato di un design dello schermo perforato.

Redmi Note 11 Pro+ ha un design Ha un profilo sottile di 6,81 mm e può essere acquistato in diversi colori di vetro satinato o opaco, come il verde scuro (verde foresta), il nero (nero misterioso) e il viola (viola senza tempo). Sui modelli Redmi Note 11 Pro è incluso un nuovo tono Light Blue (Milky Way Blue).

tanto Redmi Note 11 Pro e Redmi 11 Pro + hanno Android 11 con Personalizzazione Xiaomi MIUI 12.5, come la versione standard che Ha poche somiglianze e caratteristiche generalmente inferiori.

Nel caso del Redmi Note 11, contiene Processore MediaTek Density 810 e uno schermo LCD un po’ più piccolo, 6.5 pollici Full HD+, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La sua batteria è di 5000 mAh e il carico arriva fino a 33 watt (raggiunge il 100% in 62 minuti).

Essendo il modello più economico della gamma, il Xiaomi Redmi Note 11 ha una fotocamera posteriore a bassa risoluzione da 50 MP, un grandangolo da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Inoltre, visualizza Con 4 GB di RAM nel suo modello più semplice (6 GB o 8 GB possono essere acquistati) e memoria interna con opzioni simili ad altri modelli: 128 GB o 256 GB.

la famiglia Redmi Note 11 può essere acquistato in Cina dal 1 novembre in prevendita. Sebbene i prezzi per le regioni al di fuori della Cina non siano stati ancora confermati, Il prezzo del modello più potente (Note 11 Pro+ con 8 GB di RAM e 256 storage) non supera i 370$, ovvero circa 7600 pesos messicani..

